Едновременно даваме ляв и десен мигач, а нашите европейски партньори се чудят накъде ще завием

Външната ни политика е като автомобил, който едновременно дава ляв и десен мигач, а нашите европейски партньори се чудят накъде ще завием. Това сравнение направи журналистът от "Клуб Z" Пламена Игнатова в ефира на Нова телевизия. Според нея от самото начало в действията спрямо Украйна са се натрупали много противоречия.

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Според Ружа Райчева "България не изглежда силна с това поведение, а напротив – колеблива". Тя не смята, че външният министър Велислава Петрова ще бъде сменена, като журналистът я определи като политически "нестабилна".

"Гафът е сериозен, защото изибрателите русофили на Радев не са съвсем сигурни до каква степен той е русофил и до каква е западно настроен. Тази амбивалентност започва да дразни някои хора", каза още тя. Райчева допълни, че опозицията се възползва от създадената ситуация.