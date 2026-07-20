Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Едновременно даваме ляв и десен мигач, а нашите европейски партньори се чудят накъде ще завием

20 юли 2026, 9:25 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Едновременно даваме ляв и десен мигач, а нашите европейски партньори се чудят накъде ще завием

Външната ни политика е като автомобил, който едновременно дава ляв и десен мигач, а нашите европейски партньори се чудят накъде ще завием. Това сравнение направи журналистът от "Клуб Z" Пламена Игнатова в ефира на Нова телевизия. Според нея от самото начало в действията спрямо Украйна са се натрупали много противоречия.

ОЩЕ: Крим е на Украйна: Министър на Радев се обърна срещу него по един от големите геополитически спорове

Според Ружа Райчева "България не изглежда силна с това поведение, а напротив – колеблива". Тя не смята, че външният министър Велислава Петрова ще бъде сменена, като журналистът я определи като политически "нестабилна".

"Гафът е сериозен, защото изибрателите русофили на Радев не са съвсем сигурни до каква степен той е русофил и до каква е западно настроен. Тази амбивалентност започва да дразни някои хора", каза още тя. Райчева допълни, че опозицията се възползва от създадената ситуация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Украйна Румен Радев Велислава Петрова-Чамова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес