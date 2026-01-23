Спорт:

"Не могат да спрат вълната, защото сме много"

Искам да ви кажа, че не могат да спрат вълната, защото сме много, защото сме заедно и защото каузата е обща. С тези думи Румен Радев се обърна към събралите се свои поддръжници на площада пред "Дондуков" 2, минути след като напусна Президентството и символично предаде властта на Илияна Йотова в петък, 23 януари.

Двамата излязоха заедно от сградата на президентската институция, преминавайки през шпалир от гвардейци. Районът беше с засилено полицейско присъствие и охрана от НСО и МВР заради струпването на симпатизанти на Радев и представители на медиите. 

В краткото си изявление пред събралите се хора Радев подчерта, че обществената подкрепа е "по-скъпа от всяка социология", като нееднократно посочи към множеството на площада.

"Днес бе последният ми ден под такъв знак, но и първият ми ден като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България. Да защитим демокрацията, да утвърдим закона и да ускорим икономическото развитие, така че всеки от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България", заяви още той. 

Румен Радев не отговори на въпроси, свързани с организирането на бъдещия му политически проект и начина, по който възнамерява да участва в предстоящи избори.

Ивайло Анев
