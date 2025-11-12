Любопитно:

12 ноември 2025, 13:09 часа 106 прочитания 0 коментара
Оперирането на рафинерия не е като оперирането на Lafka. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с темата за особения управител на държавата в "Лукойл", добавяйки, че за това се изискват сериозен екип, сериозни познания, защото това е много специфичен бизнес и има сравнително малко хора и екипи в света, които могат да го правят качествено. 

Той изрази мнение и какъв трябва да е особеният управител. "Особеният управител най-добре би било да бъде юридическо лице, голяма компания, която оперира в световен мащаб, защото носи отговорността като компания. Ако това не може да се случи - второто най-добро нещо е да бъде бивш служител или служител на такава голяма международна компания", смята още Василев. 

Попитан дали Валентин Златев е добър вараинт, Василев отговори: "Нека бъдем сериозни". ОЩЕ: Управляващите са готови с особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

Има ли напрежение за особения управител?

Лидерът на "Продължваме промяната" обаче не зднае какви са предложените имена.

"Крайно време е да спрат политическите боричкания по тази тема и да се подходи сериозно, да се внесе ред в този проблем. Има план още от 2023 г. Крайно време е този план да започне да се изпълнява, а не да се търсят начини как да бъде открадната рафинерията и това да поставя под риск дали ще има гориво за българските граждан", заяви Асен Василев. 

Според него не бива да се правят импровизации и хаотични движения с ново законодателство, писано на коляно, което се приема за 20 секунди и което се променя напълно в пленарна зала. ОЩЕ: Борисов: Нито Пеевски, нито Асен Василев ще вземат "Лукойл" (ВИДЕО)

Първият и най-важен въпрос за "Лукойл"

Василев подчерта още, че първият и най-важен въпрос не е свързан с управителя на "Лукойл".

Първият и най-важен въпрос, според него, е да се гарантира, че нашата икономика няма да спре поради прекъсване на горивата. ОЩЕ: Драгомир Стойнев за особения управител в "Лукойл": Не е само едно име, а няколко

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Лукойл Асен Василев Lafka 51 Народно събрание особен управител
