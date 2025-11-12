Любопитно:

Борисов: Нито Пеевски, нито Асен Василев ще вземат "Лукойл" (ВИДЕО)

Пеевски няма да вземе тази рафинерия, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат - тези решения ще се вземат геостратегически. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента- Думите на Борисов бяха във връзка с притесненията на опозицията, че Пеевски ще вземе "Лукойл", както и във връзка с думите на държавния глава Румен Радев в пост в социалните мрежи, че отдавна можело да бъде назначен особен управител в "Лукойл" и че целта била спешни законодателни промени, с които се свалят част от гаранциите за този управител.

На въпрос кой ще бъде особен управител в "Лукойл", Борисов отговори, че името ще каже правителството след като последните изменения станат факт. 

Президентът и чичо му

"Аз знам защо го е пуснал, защото се е подразнил от едно писмо, което поверително му изпратихме, понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството, това го е подразнило", смята Борисов за реакцията на президента. 

На въпрос от кого е това писмо, Борисов отговори: "От чичо му". Той обаче не даде повече подробности, като учочни, че писмото е поверително. 

Молбата на Борисов към Радев

Той попита кога ще върне закона с вето или ще го пусне за обнародване в "Държавен вестник".

"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се гласува и с ЕК и с ОФАК и с Министерството на енергетиката на САЩ. Единственото, което моля да се произнесе не в последния ден, а сега - дали ще пусне закона или няма да го пусне. Нищо повече не се иска от него. Ако той пусне закона или сложи вето - да го преодолеем", каза Борисов. 

"Много се радвам, че вчера Радев се е извинил, че България е най-голямия инвеститор в "Боташ". Няма лошо, може би се е извинил и за това, че 1 млрд. и 100 млн. лв. продължаваме да им подкрепяме енергийно ефективните предприятия", каза още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: Румен Радев допусна, че нарочно се прави криза с горивата - за да спечели някой

Бензин има

Борисов увери, че държавата има бензин за 6 месеца, за дизел за 4, керосин за 2 и ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще си мине най-спокойно и съгласувано с всички тук", каза още Борисов.

Бюджет и ПВУ

Борисов посочи, че ПВУ е бил провален в последните четири години, а вчера близо 1 млрд. лв. са заверени  сметките. 

"Днес три закона, които трябва да минат на Томислав Дончев и началото на следващата година ще вървим към четвърто и пето плащане", посочи Борисов. 

Той коментира и бюджета, като каза, че за другия - от БСП трябва да се съобразят с ГЕРБ, ако искат да има правителство.

"Вие видяхте вчера синдикатите, че 28 млрд. лв. са раздадени като дивиденти. Ако обърнем обратно - при таван 4 000 лв., ако си със заплата 100 000 плащаш на 4000 осигуровки, а останалите 96 - какво се случва с тях?", коментира още Борисов. ОЩЕ: "Агресивният закон срещу "Лукойл" крие риск от саботаж": Търговец на горива с опасения за съдбата на рафинерията

Деница Китанова
