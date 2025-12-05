Войната в Украйна:

Полицията пипаше малко нежно. Полицаите очевидно предпочитат бездействието

05 декември 2025, 07:56 часа 253 прочитания 0 коментара
Полицията пипаше малко нежно. Полицаите очевидно предпочитат бездействието

"Полицаите очевидно предпочитат бездействието, отколкото насилието", защото като си изпълнят задълженията често няма кой да ги защити. Това заяви бившият МВР министър и настоящ адвокат Емануил Йорданов.

"Полицията пипаше малко нежно бих казал", добави бившият градски прокурор на София Николай Кокинов - заедно с Йорданов той говори в студиото на сутрешния блок на БНТ. "Полицаите смятам, че запазиха някакво самообладение и в един момент, когато ескалацията поутиха, пристъпиха напред и ограничиха периметъра, за да не се стигне до по-брутални изстъпления", добави Кокинов. С какво е известен Николай Кокинов, припомнете си - изминаха 12 години оттогава: България през 2013 година: Раздумката на Борисов, Найденов и Кокинов в Банкя

"Просто се замазва положението - нещо казваме, нещо отговаряме, но пак не сме отговорили" - така Йорданов описа какво отговори на най-наболелите въпроси за протеста и полицейските действия сегашния МВР министър Даниел Митов. "Факт е, че главният секретар на МВР няма навика да излиза и да обяснява действията на своите подчинени, което не е редно", добави Кокинов, визирайки Мирослав Рашков.

Още: След дъжд - качулка. МВР допуснаха това и сега нападат

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Николай Кокинов Емануил Йорданов Полицейско насилие цитати протест бюджет 2026
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес