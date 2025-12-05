Полицията пипаше малко нежно. Полицаите очевидно предпочитат бездействието

"Полицаите очевидно предпочитат бездействието, отколкото насилието", защото като си изпълнят задълженията често няма кой да ги защити. Това заяви бившият МВР министър и настоящ адвокат Емануил Йорданов.

"Полицията пипаше малко нежно бих казал", добави бившият градски прокурор на София Николай Кокинов - заедно с Йорданов той говори в студиото на сутрешния блок на БНТ. "Полицаите смятам, че запазиха някакво самообладение и в един момент, когато ескалацията поутиха, пристъпиха напред и ограничиха периметъра, за да не се стигне до по-брутални изстъпления", добави Кокинов. С какво е известен Николай Кокинов, припомнете си - изминаха 12 години оттогава: България през 2013 година: Раздумката на Борисов, Найденов и Кокинов в Банкя

"Просто се замазва положението - нещо казваме, нещо отговаряме, но пак не сме отговорили" - така Йорданов описа какво отговори на най-наболелите въпроси за протеста и полицейските действия сегашния МВР министър Даниел Митов. "Факт е, че главният секретар на МВР няма навика да излиза и да обяснява действията на своите подчинени, което не е редно", добави Кокинов, визирайки Мирослав Рашков.

