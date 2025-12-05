Мощната буря „Байрон“ парализира Гърция: Червен код и наводнения (ВИДЕО)

Мощната буря "Байрон" връхлетя Гърция с ураганни ветрове и проливни дъждове, предизвиквайки наводнения, свлачища и сериозни нарушения в трафика. В няколко региона беше обявен червен код за опасно време, а властите призоваха гражданите да избягват пътувания, освен при крайна необходимост. Още: Дъжд, бури и градушки: Червен код за лошо време в Гърция

Заляти пътища и прекъсване на тока

Снимка: Getty

Най-тежко засегната е област Атика, включително столицата Атина. Заради очакваните нови поройни валежи всички училища и детски градини в региона ще останат затворени в петък, съобщиха местните власти.

Бурята, която се придвижва от югозапад на север, вече е довела до заляти пътища, аварирали автомобили и прекъсвания на електрозахранването. Екипите на гражданска защита работят по отводняване на критични участъци и оказват съдействие на жители, попаднали в бедствена ситуация.

Метеоролозите предупреждават, че опасните метеорологични условия ще се запазят и през следващите часове, като на места са възможни нови внезапни наводнения. Властите в Гърция апелират гражданите да следят официалните предупреждения и да избягват придвижване, докато бурята "Байрон" не отслабне.

