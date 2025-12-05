Любопитно:

Мощната буря „Байрон“ парализира Гърция: Червен код и наводнения (ВИДЕО)

05 декември 2025, 07:58 часа 260 прочитания 0 коментара
Мощната буря „Байрон“ парализира Гърция: Червен код и наводнения (ВИДЕО)

Мощната буря "Байрон" връхлетя Гърция с ураганни ветрове и проливни дъждове, предизвиквайки наводнения, свлачища и сериозни нарушения в трафика. В няколко региона беше обявен червен код за опасно време, а властите призоваха гражданите да избягват пътувания, освен при крайна необходимост. Още: Дъжд, бури и градушки: Червен код за лошо време в Гърция

Заляти пътища и прекъсване на тока

Снимка: Getty

Най-тежко засегната е област Атика, включително столицата Атина. Заради очакваните нови поройни валежи всички училища и детски градини в региона ще останат затворени в петък, съобщиха местните власти.

Още: Лошо време в Гърция: Наводнения и свлачища (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Бурята, която се придвижва от югозапад на север, вече е довела до заляти пътища, аварирали автомобили и прекъсвания на електрозахранването. Екипите на гражданска защита работят по отводняване на критични участъци и оказват съдействие на жители, попаднали в бедствена ситуация.

Метеоролозите предупреждават, че опасните метеорологични условия ще се запазят и през следващите часове, като на места са възможни нови внезапни наводнения. Властите в Гърция апелират гражданите да следят официалните предупреждения и да избягват придвижване, докато бурята "Байрон" не отслабне.

Още: "Внимание опасно време": Оранжев и жълт код за порои

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Наводнение Гърция наводнения
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес