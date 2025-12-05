"Внимавайте и какво ни каза Европа за бюджета": Бивш вицепремиер с коментар

България влиза в еврозоната с бюджет, срещу който се протестира. България влиза с мощни протести в еврозоната и с недоволство. Това, което е важно да се разбере, е, че първият бюджет в евро е извън това, което ни налагаше като дисциплина валутният борд. Това заяви бившият вицепремиер Меглена Кунева пред bTV. Още: Меглена Кунева: Преди да влезем в ЕС предупреждавах, че не ни осиновяват

Внимавайте!

Снимка: БГНЕС

Още: Меглена Кунева е българският кандидат за комисар на Съвета на Европа по правата на човека

По думите ѝ сега България сама трябва да реши как да изглежда нейния бюджет - дали ще увеличи дълга си и дали ще увеличи разходите. "Ние отидохме в посока, в която Европейската комисия ни каза "внимавайте", посочи Кунева. Тя напомни, че е имало много сръдни и когато България е влязла в Европейския съюз.

Меглена Кунева отбеляза още, че политиците искат да има сблъсъци за бюджета. Балансът в бюджета може да се случи с много разговори между управляващи и опозиция. Не е възможен бюджет, който да е минал през Националния съвет за тристранно сътрудничество, изтъкна бившият вицепремиер.

Според нея, ако се дадат повече пари на учителите няма да се решат въпросите в образованието. Тя би препоръчала на всеки, който милее за тази сфера да има колкото се може повече предавания и публични дискусии с хора, които са вътре в образованието. Ако се дават повече пари в образованието, инвестициите ще се изплатят ли, запита Кунева.

Тя смята, че не може да се наливат и прекалено много пари и в силовите структури - МВР и Министерство на отбраната.

Още: ДПС на Доган мислят политиката с мозъка на 1990 г.