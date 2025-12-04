Експертите по сватбени ритуали са Делян Пеевски и Бойко Борисов (ВИДЕО)

"Експертите по сватбени ритуали са Делян Пеевски и Бойко Борисов. Нека всички брачни обреди младите да ги разберат, ние нямаме нищо против и не се притесняваме", коментира лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че младите хора скоро ще разберат как се е стигнало до годежа, сватбата и сглобката.

Обвиненията на Пеевски за етническа омраза на протеста

Той коментира и обвиненията на Пеевски, че който сее омраза, ще пожъне омраза, както и че са нападали негови приятели на етническа основа.

"На протеста нямаше никакви призиви срещу една или друга етническа група, единствените, срещу които имаше бяха Байрам Байрам, Йордан Цонев и другите от престъпната шайка", добавип Мирчев.

"Вчера Делян Пеевски говореше срещу омразата, той искаше да каже: "Не на страха", но му излезе: "Не на омразата". Беше си накарал местните организации да излязат с едни декларлации, те излязоха с еднакви текстове и еднакви правописни грешки", каза Мирчев.

Мирчев призова да се свали охраната на Пеевски

Мирчев призова на Пеевски да се свали охраната от НСО, за да му се види "истинският уплашен поглед".

Той обясни и защо вченра се е карал на НСО на Пеевски.

"По отношение на служителя на НСО моят въпрос беше много ясен, защо съдейства и пази този човек. Той няма от какво да бъде пазен. Неговата охрана е назначена след един фалшив сигнал в ДАНС, че отряд на ГРУ е дошъл в България да го ликвидира, заради помощта за Украйна, което е пълна глупост", добави Мирчев. ОЩЕ: Борисов: Младите да разберат как започна годежа, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката (ВИДЕО)