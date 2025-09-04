Президентът Путин е като един сервитьор, който се опитва да обслужи всички

Думите са на журналиста Чавдар Стефанов - той ги изрече в студиото на сутрешния блок на Нова телевизия. Причината да ги каже - срещите в Китай, които станаха факт в периода 1-3 септември. Конкретно за "сервитьорството" - Стефанов напомни, че първата среща на китайския авторитарен президент Си Дзинпин беше с индийския премиер Нарендра Моди. Двете държави - Китай и Индия, са отявлени съперници за доминация в Азия.

Срещата на Си с Моди ясно показва, че китайският лидер се цели в световно господство, посочи Стефанов. Той смята, че поведението и политиката на американския президент Доналд Тръмп всъщност са накарали Си Дзинпин да даде явна открита заявка, че Китай иска да определя какво става по света и да кове правилата. Тръмп дори не впрегна някой по-именит американски историк да каже каква точно е ролята на Китай във Втората световна война и приносът ѝ за победата - никакви на практика, китайците почват да печелят срещу японците чак след като САЩ отвръща за Пърл Харбър.

Относно "поканата" на Путин към Зеленски да дойде в Москва, коментарът на журналиста беше лаконичен: "Руска имперска наглост".

