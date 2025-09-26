Войната в Украйна:

Много е зле за репутацията на Русия. Ако това беше наша война, щеше да е свършила за седмица

26 септември 2025, 07:34 часа 594 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Те са част от явно променената му реториха за войната в Украйна, като голямата промяна стана факт тази седмица, за годишната среща на Общото събрание на ООН. Реториката на президента на САЩ вече явно удря по Путинова Русия - Още: Реториката на Тръмп за Украйна — част от стратегия спрямо Кремъл?

"Мобилизираха всичко. Икономиката им отива по дяволите. Бомбардират всичко, каквото видят. Спечелиха много малко територия, ако изобщо спечелиха - всъщност губят някои земи. Мисля, че е много зле за репутацията на Русия. Тази война трябваше да е свършила. Ако тази война беше наша, щеше да е приключила за една седмица", заяви Тръмп.

Още: Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Русия руска икономика цитати война Украйна
