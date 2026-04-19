Украинците коренно промениха начина, по който се водят войни - ние се учим много от тях

Думите от заглавието са не от кого да е, а от Дан Дрискол, който е министър на сухопътните сили на САЩ и подчинен на министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет. При това той ги каза на изслушване на ниво комисия в Конгреса на САЩ:
Руски пристанища и завод пак горят: Лавров стана по-любезен с Украйна, докато се заканва (ОБЗОР - ВИДЕО)
“Ukrainians have fundamentally changed the way wars are fought. They have done an absolutely remarkable job of innovating, and I publicly state that we are learning a lot from them and applying many of the lessons they have taught us,” said U.S. Army Secretary Driscoll. pic.twitter.com/INynCHCdof— NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026
