Единственият генерал в политиката, за който работя, знае кога е време за мъже и кога е време за жени

В понеделник президентът Румен Радев започна консултации с политическите партии в 51-вото Народно събрание за сформиране на правителство.  Първи при него влезе ГЕРБ , като коалицията бе представена само от Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група. 

"В критични моменти мъжете се крият зад жените", коментира президентът в началото на срещата.

"Единственият генерал, за когото аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени", отговори Деница Сачева. 

Разговорът между двамата бе изпълнен с нападки, като Сачевa потвърди, че ГЕРБ няма намерение да търси ново управление в рамките на сегашния парламент.

