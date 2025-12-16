Не виждам Радев да се е затичал към политическия терен, който е много кален

Думите от заглавието са на бившия конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров. Той каза репликата в сутрешния блок на БНТ.

Проф. Киров каза и, че не знае как други лица си представят, че президентът ще хвърли оставка и ще тръгне да прави регистрация на партия в Софийския градски съд (СГС). Президентът и сега може да членува в политическа партия, но не може да е в ръководството, добави той, като преди това припомни как в България първо се гледа целесъобразността, после конституционалността и законността.

Професорът напомни и, че Венецианската комисия отдавна е дала препоръка 6 месеца преди избори да не се пипа Изборния кодекс, а сега пак има такива желания. Става въпрос за искането на кръга около ПП-ДБ за връщане на машинното гласуване в стария му вариант - изцяло да се гласува на машини

Отделно - проф. Киров се възмути и как когато заемаш държавна длъжност, отказваш да си служебен премиер. Ако не искаш, напускаш и поста си, а не само отказ да си служебен министър-председател - така, както направи Диана Ковачева (тя беше омбудсман), обясни специалистът по конституционно право. За него ще е много интересно ако Рая Назарян, председател на парламента, стане служебен премиер - така хем ще е премиер, хем председател на Народното събрание, хем може да е пак кандидат за депутат. три в едно, уникална комбинация, според Киров.

