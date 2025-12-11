Представяте ли си какви идиоти трябва да сме, какви грешки сме допуснали от септември насам?

Думите от заглавието са на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който не скри разочарованието си как стотици хиляди хора излязоха във всички градове на България и поискаха подкрепеното от него и от Делян Пеевски правителство да подава оставка - което се случи: Протестът успя! Кабинетът "Желязков" подаде оставка (ВИДЕО)

Конкретно защо каза репликата от заглавието - защото, кога ли било, септември май, Кирил Петков подал оставка като лидер на ПП заради "корупцията" с Никола Барбутов и София. Поел тоест Петков отговорност "за корупцията" - но как така станало декември правителството, официално на ГЕРБ, да хвърля оставка, като направило толкова много, включително "Лукойл Нефтохим" да продължи да работи.

"Не можем да се разсърдим на децата си, на хората" - знакова друга реплика на Борисов, който "посочи виновните": Асен Василев, Румен Радев, Атанас Атанасов. Лидерът на ГЕРБ изброи и как "сме вкарали" България в Шенген и еврозоната. В типичен стил той похвали МВР - "поучили сме се" от случилото се под колоните на Министерския съвет през 2020 година, защото "и един случай" се превръща в голям проблем: Оправдаха юристката от СДВР, обиждала момиче, малтретирано под колоните на МС

А защо Борисов не говори за пореден път пред медиите, но го стори удобно от централата на ГЕРБ? Много от медиите били помогнали "на този процес" и "рискът да ни завъртят геостратегически е голям".

И още нещо култово: "Ма пак вие сте виновни", към изпълнителната комисия на ГЕРБ и конкретно Костадин Ангелов заради бюджета и защо не бил изтеглен по-рано, то щяло да се наруши процедурата. "Никакъв бюджет няма да гледаме", добави Борисов.