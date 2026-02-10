Щатите се опитват да имитират нас, защото ние не можем да ги настигнем

Думите от заглавието са на социолога Кънчо Стойчев - с тях в студиото на сутрешния блок на БНТ той описа какво се случва от политическа гледна точка и специално отново поредните поправки в Изборния кодекс в навечерието на нови предсрочни избори.

Стойчев направи паралел с ерозията на демокрацията в САЩ - държавата, сочена за пример от много десетилетия насам - и постоянното недоволство от състоянието на държавните и въобще публичните институции в България.

