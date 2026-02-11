Не е работа на министъра да копае трупове

Думите от заглавието са на бившия министър на енергетиката, а сега политически анализатор Мирослав Севлиевски. Той влезе в задочен спор с политолога Петър Чолаков в студиото на bTV затова трябвало ли е министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов да излезе и да успокои обществото след шестрото убийство по трагедията "Петрохан".

За сметка на това пък прокуратурата излезе с информация - вижте какво каза държавното обвинение - Прокуратурата за "Околчица": Вероятно две убийства и едно самоубийство

Защо МВР министърът не излезе след трагедията "Петрохан"?

Снимка: Стопкадър

Според Севлиевски въпросът е да не се случват такива убийства, а МВР и прокуратурата да успеят да намерят извършителя.

Петър Чолаков пък призова министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов да излезе и да успокои обществото. Този министър на вътрешните работи не е институцията, от която може да дойде обяснението, включително и в голяма част в очите на обществото, посочи Чолаков.

Само че как да се успокои обществото и след обясненията на майката на Ивайло Калушев, бащата на загиналото 15-годишно момче и майката на 22-годишния Николай Златков:

Впоследстви и Мирослав Севлиевски, и Петър Чолаков, и журналистът Ружа Райчева заговориха за предстоящата предизборна кампания и от кого да се пази Румен Радев като нов политически играч на "калния терен на политиката". Според тях президентът трябвало да се пази от така наречените "стари муцуни" и да излезе с остриета на политическия терен.