Това просто ме застреля. Как може една майка да говори без емоция за сина си?

Думите са на психиатъра на д-р Цветеслава Гълъбова, която визира поведението на София Андреева в интервюто ѝ в предаването "Дневен ред". Андреева е майка на човек, който е прекарал много време с Ивайло Калушев - основна фигура е случая "Петрохан" - ОЩЕ: Сексуални практики и религия: Разтърсващ разказ за случая "Петрохан" пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова

"Тази майка имаше ужасяващи психопатни черти", категорична е д-р Гълъбова. Психиатърът каза пред bTV, че е виждала многократно майки, дошли на свиждания в затвора да видят синовете си, извършили ужасни престъпления и такова поведение като на Андреева не е засичала.

Лицето на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов предложи на разследването да бъде оказана чужда помощ - с експерт/експерти отвън.