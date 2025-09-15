Едно семейство, шест автомобила: Škoda и традицията на поколенията

Владимир Кръстев е директор в издателство “Просвета” и един от създателите на първите електронни учебници в България. Но преди всичко е любящ съпруг и баща на две прекрасни деца. Той е от онези хора, за които думата "дом" не е просто адрес. Тя започва със събуждането на бебето в 6:30, минава през бързането за училището на дъщеря си, работните срещи, задължителния обяд с колеги. И се връща обратно вечер - към топлата къща, към смеха на децата и към спокойствието, че всички са си у дома.

Както можем да се досетим семейството е първата и най-важна опорна точка в живота на Владo. А след него - всичко, което съдейства този свят да се поддържа цял. Включително и една кола. Всъщност не една, а цели шест. Да, правилно прочетохте, Владо е горд собственик на шест Škoda автомобила. Като верни съучастници - във ваканции, в сутрешния трафик, в неочаквани случки, в безброй малки, лични пътувания.

Първата Škoda любов

„Първата ми Škoda беше една черна Октавия 2, в която се влюбих по време на едно епично пътуване до Париж с приятели. Тогава разбрах, че това не е просто кола, а истински спътник в приключенията!“, спомня си Владо с онзи носталгичен тон, с който говорим за спомени, останали в нас завинаги.

Днес неговият другар е Škoda Superb iV Plug-in Hybrid, който носи в себе си практичност, тишина и свобода на движение. Но това, което впечатлява Владо, е отвъд границите на техническата част.

„Както каза една съседка: друго си е бензиностанцията да ти е в двора“, смее се той, разказвайки за възможността да зарежда колата у дома и да изминава по над 100 км само на ток. Напълно достатъчно за динамиката на ежедневието му.

От “Фийби” до “Шкодилака”

С времето Škoda неусетно се превръща в част от семейната традиция. Като надеждност, комфорт, ритъм. Владо сравнява колата си с най-добрия приятел, който е готов да се отправи с теб навсякъде, дори в 3:00 през нощта. Без въпроси, без договорки. Автомобилът е там и когато трябва да закара дъщерята на училище, да приюти всякакви принадлежности в просторния багажник, да пази тишина, когато бебето спи.

„А и е толкова тих, че когато пристигна у дома вечер, бебето не се буди - затова официално е любимата кола на мама!“, казва Влади с типичната си топла ирония.

Няма нищо случайно, че някои коли в домакинството вече имат имена. Fabia-та на съпругата му се казва Фийби, “защото са много добри приятелки като с Фийби от "Приятели” - обяснява той с усмивка. А неговата? Засега без име, но пък с псевдоним - колегите я наричат „Шкодилака“, защото усещането в нея напомня на луксозна лимузина или, както се шегуват, „на едностаен в центъра на София“.

Superb завинаги

Владимир не се колебае, когато го питат коя Škoda би избрал до края на живота си. Отговорът идва съвсем естествено: Superb. Защото „това е като да избираш между космически кораб и обикновен автомобил - със Superb винаги се чувстваш, сякаш си на борда на нещо специално“. И ако трябва да обясни на детето си какво е plug-in хибрид, го прави така, както само баща би могъл - „представи си любимата си електрическа четка за зъби... ако ѝ падне батерията, винаги можеш да я ползваш и като обикновена четка.“

След деня, прекаран с Владо, разбрахме, че за него животът не се измерва с километри. Измерва се с това къде отива на пътешествие. Кой стои до него на предната седалка. И какво означава комфорт не само функция, а като усещане, че всичко е наред. Затова и в края на разговора, когато го питат какво би казал на някого, който се чуди дали да избере Škoda, той не говори за батерии и разход на гориво. Просто казва:

„Като я караш, усещаш, че си направил умен избор. А това, честно казано, е едно от най-добрите усещания.“

Короната -Háček: Културна идентичност и традиция

През цялата си история Škoda следва една проста, но изключително силна философия - да гледа на предизвикателствата и възможностите от различна перспектива. Именно този подход стои в основата на успеха на марката вече 130 години. Различният поглед дава сила на Škoda да върви по свой собствен път, да се отличава сред конкурентите и да изгражда връзка, която я превръща в любима марка по целия свят.

Днес отбелязваме 130 години Škoda, празнувайки именно тази „различна перспектива“, оформила нейния характер и дух. По този повод споделяме и историите на хората, превърнали се в част от това пътуване - онези, които с личния си избор и доверие показват какво означава марката за тях. Символично предаваме короната - Хачек - на нашия най-верен фен, Владимир Кръстев, който вече за шести път избира Škoda за своето семейство, разкривайки собствените си причини да бъде верен на марката.

Характерният háček над буквата „S“ e гордо преклонение пред чешкото наследство на марката и с течение на годините се превръща в отличителна дизайнерска черта в логото Škoda. Макар и малък знак в чешкия език, той носи дълбока културна и фонетична идентичност. Символизира уникалното отношение на марката и нейният новаторски дух. Знакът олицетворява способността на Škoda да превръща познатото в нещо различно, да създава нови перспективи и да оставя ясен отпечатък в автомобилната индустрия. С неговото стилизиране и вплитане в комуникациите, Škoda отбелязва 130 години успехи и традиции.