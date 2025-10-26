Porsche изпадна в нечувана финансова дупка

Германският автомобилен производител Porsche е изправен пред най-тежката си криза от години. Агенция Reuters съобщава, че за третото тримесечие на 2025 година компанията е изправена пред загуба от над 600 млн. евро - това обаче беше прогноза, а всъщност оперативната загуба е цели 966 млн. евро, далеч над очакванията. Това е огромна корпоративна трагедия предвид факта, че преди година за същия период компанията беше на печалба от почти 1 млрд. евро - 974 млн. евро.

Основните причини за обрата: срив в продажбите в Китай, американските мита и забавяне на производството на електрически автомобили, което струва на Porsche до 1,8 милиарда евро.

През първите девет месеца на годината Porsche продаде само 32 000 автомобила в Китай - половината от обема отпреди 3 години.

От януари встъпващият в длъжност главен изпълнителен директор Михаел Лайтерс ще ръководи мащабно преструктуриране, включително съкращаване на 1900 работни места. Само тази година Porsche вече уволни 2000 души. Анализаторите се съмняват, че марката може да запази позициите си в ерата на електромобилите.

Porsche вече е премахната от най-големия и известен германски индекс DAX.

