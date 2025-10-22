Ако си джигит на пътя, вземат ти шофьорската книжка в целия ЕС - нови правила и за срока на книжката

Европейският парламент одобри мащабна реформа на правилата за шофьорските книжки и трансграничните санкции, която предвижда въвеждането на цифрови свидетелства за правоуправление и взаимно признаване на санкциите между държавите-членки.

Според приетите промени, за които има съгласие между Европейския парламент и Съвета на ЕС, всички шофьори ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство, като това трябва да стане възможно в срок до 2030 година

Новите правила ще позволят тежките нарушения на пътя - като шофиране пиян или значително превишаване на скоростта - да водят до забрана да караш кола/превозно средство в целия Европейски съюз, а не само в държавата, където е извършено нарушението.

И още - шофьорските книжки следва да бъдат валидни за срок от 15 години за мотоциклети и автомобили. Може обаче да се наложи изключение от държави, в които книжката се ползва и като документ за самоличност - на 10 години. Изключенията се утвърждават от самите държави, в които шофьорската книжка се ползва и като документ за самоличност. Освен това, всяка държава ще може да реши дали шофьори над 65-годишна възраст да получават шофьорски книжи и за по-малък период от 10 години.

Още: От днес: Нови правила за кандидат-шофьорите

Реформата предвижда и разширяване на режима на управление с придружител, който позволява на млади шофьори да карат на по-млада възраст, ако са заедно с опитен водач. Става въпрос за възможност да караш при навършени 17 години, но винаги с придружител, докато не станеш на 18 години. С цел справяне с недостига на шофьори в транспортния сектор минималната възраст за водачи на камиони се намалява от 21 на 18 години, а за автобуси - от 24 на 21 години. След допълнително обучение водачите ще могат да управляват и превозни средства до 4,25 тона. Предвидено е за по-възрастните шофьори да няма задължителни медицински прегледи, както първоначално бе обсъждано.

Още: Вземаш книжка, но нямаш право на мощен автомобил: Мярка срещу младите шофьори

Новите правила ще влязат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите от ЕС ще разполагат с три години, за да транспонират новите разпоредби в националното си законодателство, както и с още една година, за да се подготвят за тяхното прилагане.

Реформата е част от пакета на ЕС за повишаване на пътната безопасност, чиято цел е значително намаляване на смъртните случаи по европейските пътища до края на десетилетието.

Източник: Европейски парламент