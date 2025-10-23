Как да спестиш пари от сметката за ток и какви са опциите за финансиране на енергийна общност у нас?

"Грийнпийс" – България и научно-приложна лаборатория Net-Zero Lab към Стопански факултет на Софийския университет отговориха в нов анализ на големия въпрос какви финансови и технически инструменти за създаване и развитие на енергийни общности съществуват у нас. Той разглежда възможностите за финансиране тези общности, представляващи граждански сдружения, които сами произвеждат своя ток чрез възобновяеми източници. Енергийните общности са иновативен модел на сдружение между граждани (понякога с участие на бизнес или институции), който позволява на членовете си не просто да потребяват, но и да произвеждат енергия за собствени нужди. Излишъкът от енергията може да бъде продаден или дарен на нуждаещи се.

В България този модел има потенциал да стимулира местната икономика, да създаде нови работни места, да задържи добавената стойност в общините и да насърчи социалната ангажираност в процеса на енергийна трансформация.

Европейски, национални и частни инвестиции

В хода на изследването е направен преглед на основните източници на финансиране – европейски, национални и частни. Механизмите са систематизирани според тяхното приложение в различните етапи от развитието на енергийната общност. Дадени са препоръки за подобряване на финансовата рамка и за улесняване на достъпа до финансиране както на местно, така и на национално ниво.

Финансовият анализ е създаден за течащото в момента обучение за общински служители „Енергийно еспресо“, но не е предназначен единствено за тях, а и за всеки гражданин, който се интересува от енергийните общности и какви възможности за подпомагане на създаването на такива са достъпни у нас.

Какво печели човек от участието си в енергийна общност?

"Основната ни цел с колегите от Net-Zero Lab е да помогнем да се създадат по-благоприятни условия за развитието на енергийните общности в България", поясни Кристиян Димитров от "Грийнпийс" – България. "Енергийните общности са ключов елемент от устойчивия енергиен преход, а също така и инструмент за овластяване на гражданите. Когато участва в енергийна общност, човек притежава дял от мощности за възобновяема енергия и част от произведеното електричество е негово. Това е чудесен начин да спести пари от сметките си за ток към големите компании".

Във финансовия анализ може да се намери ценна информация и преглед на всички налични инструменти за финансова и техническа подкрепа на енергийни общности. В табличен вид са изброени и условията, на които трябва да отговарят кандидатите.

"Направили сме и оценка на рисковете, свързани с управлението на проектите и средствата, с достъпността и процеса на кандидатстване за всяка група финансови алтернативи", допълва д-р Мария Трифонова, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и заместник-директор на Net-Zero Lab.

Анализът може да прочетете в цялост тук.

