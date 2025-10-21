Скандалният проект за инсинератор в Гълъбово: съдът ще преразглежда замърсяването край защитени зони

Делото за мегапроекта за инсинератор за отпадъци в Гълъбово започва за втори път в Административния съд в Стара Загора. Преди повече от година общината възроди плановете си за изгаряне на отпадъци. След като не успя да стане доставчик на боклуци за ТЕЦ „Брикел“, свързван с бизнесмена Христо Ковачки, сега местната власт предприема стъпки за изграждане на огромна инсталация на границата със защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Гълъбово е град, печално известен с мръсния си въздух.

Природозащитници виждат в подновяването на делото шанс за съда да събере доказателства по казуса, "да разплете мрежата от интереси около токсичния проект, както и да накара замесените институции да спазят закона".

Екоинспекцията в Стара Загора не искаше ОВОС - това постави начало на съдебна сага

Активисти от „Грийнпийс“ – България, Екологично сдружение „За Земята“ и Асоциацията на парковете в България, с подкрепата на граждани от Гълъбово, обжалваха решението на старозагорската екоинспекция, че промяната на земи за изграждането на инсинератор не се нуждае от оценка относно въздействието върху човешкото здраве и природата (т.нар. ОВОС).

Делото беше върнато за ново разглеждане от съда в Стара Загора, след като Върховният административен съд (ВАС) подчерта, че не може да се направи обективна преценка на въздействието върху околната среда, ако не се обсъди конкретното предназначение на земите, което ще се променя. А именно – строителство на инсталация за горене на отпадъци с мощност 80 MW, или половината мощност на ТЕЦ „Брикел“.

Очаква се същинските въпроси по делото да започнат да се разглеждат от края на ноември.

Общината подава подвеждащи данни към съда?

До този момент истинското намерение за промяна на предназначението на въпросните земи не беше ясно коментирано от Община Гълъбово. Даже напротив, Антикорупционният фонд (АКФ) твърди, че кметът на града е подал на съда подвеждащи данни, свързани с инвестиционното намерение за изграждането на инсинератор в процеса на друго дело, свързано с искането на информация по темата: Антикорупционния фонд: Кметът на Гълъбово е заблудил съда по дело на журналист.

„От бизнеса излязох, за да стана кмет, за да оправя града“, казва кметът на Гълъбово Николай Тонев, който управлява там две десетилетия. За проекта за инсинератор кметът добавя: „Това е лично мой проект, идея от 15 години“.

Проектът за изграждането на нов инсинератор в Гълъбово привлече общественото внимание и заради поредица от скандални действия срещу журналисти и граждански активисти, които се осмелиха да задават въпроси или да търсят изчерпателна информация за техническите параметри и потенциалните рискове на съоръжението.

Въпросите, които чакат отговор

От "Грийнпийс" - България обобщиха въпросите по мегапроекта за изгаряне на отпадъци, които остават без отговор:

Какъв е произходът на парите за тази инвестиция – 400 млн. евро?

Какъв ще е произходът на отпадъците, които ще се изгарят?

Какви количества отпадъци ще се изгарят и как ще се транспортират?

Какви работни места ще бъдат създадени чрез инвестицията – като общ брой, изискваното ниво на експертиза и качество на работната среда?

