Предупреждение: Милиони американски домове ще бъдат под вода през следващите години

До края на века милиони сгради и дори повече на брой американци биха могли да бъдат изложени на риск от наводнения, пише Daily Mail.

Изследователи от университета Макгил в Канада предупреждават, че покачването на морското равнище, причинено от продължаващите емисии на парникови газове, заплашва да унищожи крайбрежните градове по цялата планета.

Покачването на морското равнище е мярка за промяната във височината на повърхността на океана с течение на времето. Това повишаване може да доведе до наводняване на райони, разположени близо до високи води. Още: Ядрена война в Европа е напълно възможна

Емисиите на парникови газове, като например въглероден диоксид от автомобили и промишлени предприятия, задържат топлината в земната атмосфера, допринасяйки за глобалното затопляне. Покачващите се температури причиняват топене на ледените покривки и планинските ледници и водят до разширяване на океаните, докато се затоплят.

Екип от университета Макгил установи, че дори в най-оптимистичния сценарий, при който морското равнище се повиши само с 0,5 метра до 2100 г., три милиона сгради само в Южното полукълбо ще бъдат под вода.

Това проучване е първият мащабен анализ, оценяващ въздействието на дългосрочното покачване на морското равнище върху крайбрежната инфраструктура в страните от Глобалния юг, включително Африка, Югоизточна Азия, Централна и Южна Америка.

Изследователите са използвали сателитни изображения и данни за надморската височина, за да определят броя на сградите, податливи на наводняване при различни сценарии. Резултатите предоставят важна информация за градските плановици и политиците. Въпреки че оценката не включва потенциални щети за САЩ, Европа и голяма част от Северна Азия, дом на над 2 милиарда души, получените картини показват най-лошите сценарии за общности по целия свят. Още: САЩ "на червено": Останаха почти без ракети

Според получените данни, ако настоящите нива на емисиите продължат, морското равнище може да се повиши до 20 метра през изследвания период. В този апокалиптичен климатичен сценарий големи градове като Ню Йорк, Вашингтон, Балтимор, Маями, Ню Орлиънс, Хюстън, Оукланд и Сакраменто биха могли да се окажат под вода през следващите 75 години.

Милиони ще страдат в Ню Йорк и Вашингтон

Въпреки че екипът на университета Макгил не се е ограничил до Северното полукълбо, тяхната интерактивна карта на наводненията рисува мрачна картина за най-известния метрополис на Америка. Голяма част от Манхатън, Бруклин, Куинс, Стейтън Айлънд и Бронкс в Ню Йорк ще бъдат потопени от покачването на морското равнище. Повече от 8,5 милиона души живеят и работят в над един милион сгради в Ню Йорк и всички те биха могли да се изправят пред сериозни последици поради рязко увеличения риск от катастрофални наводнения.

Неконтролираното покачване на морското равнище ще окаже сериозно влияние и върху Вашингтон. Според картата, Белият дом и други правителствени сгради ще бъдат под вода, ако морското равнище се повиши с 20 метра през следващия век. Още: Анализ: Ами ако САЩ открият ядрени оръжия във Венецуела?

Професор Наталия Гомес, съавтор на изследването на университета Макгил, заяви в прессъобщение: „Покачването на морското равнище е бавно, но неизбежно следствие от глобалното затопляне, което вече засяга крайбрежното население и ще продължи векове наред. Хората често говорят за покачване на морското равнище с десетки сантиметри или може би с метър. Но в действителност то може да достигне много метри, ако продължим да ползваме изкопаеми горива.“

Дори ако целите за намаляване на глобалните емисии, определени от Парижкото споразумение, бъдат изпълнени, изследователите са установили, че морското равнище все пак ще се повиши с един метър и ще наводни пет милиона сгради в Африка, Югоизточна Азия и Южна Америка до 2100 г.

Флорида и Делауеър са изправени пред опустошение

При този най-лош сценарий няколко източни щата, включително Северна и Южна Каролина, Вирджиния, Мериленд и Ню Джърси, биха могли да загубят крайбрежните си части. В Делауеър, малък атлантически щат с приблизително 1 милион жители и 200 000 сгради, прогнозираните последици биха били още по-катастрофални, като почти целият щат би паднал под морското равнище. Още: Русия насочи вниманието си към Марс - защо?

Южната Флорида ще се свие до нищожна част от сегашния си размер. Градове като Маями, Тампа, Форт Майърс, Форт Лодърдейл, Бока Ратон, Уест Палм Бийч и Джаксънвил ще бъдат погълнати от покачващите се атлантически води.

Ню Орлиънс и Хюстън, два големи града на брега на Мексиканския залив, също ще бъдат под вода при този прогнозиран кошмарен климатичен сценарий.

Ню Орлиънс, дом на над 360 000 души, вече редовно страда от опустошителни наводнения по време на сезона на ураганите. Проучване от 2024 г., публикувано в Hydrogeology Journal, установи, че голяма част от града е разположена върху меки рохкави почви (торф и глина), които се свличат при отводняване или застрояване.

Хюстън също претърпя многократни тежки наводнения по време на сезона на ураганите, най-вече от урагана Харви през август 2017 г. Рекордни валежи причиниха катастрофални наводнения в югоизточен Тексас, наводнявайки над 160 000 домове, убивайки 68 души и причинявайки щети за 125 милиарда долара. Още: Бунт в Пентагона? Американски военни в открит сблъсък с екипа на Тръмп

На Западното крайбрежие картата на наводненията показва значително по-малки щети дори при максимално прогнозираното покачване на морското равнище. Сакраменто, столицата на Калифорния, обаче ще се окаже в зона, опустошена от наводнения, свързани с климата. Апокалиптичният сценарий показва, че този град с над 500 000 души ще бъде напълно наводнен. Близките крайбрежни градове в района на залива на Сан Франциско, като Сан Франциско и Сан Хосе, също ще претърпят сериозни щети, пише Daily Mail.

Авторите на изследването отбелязват, че този екстремен сценарий може да продължи значително по-дълго от прогнозираното, може би чак до 2300 г. Те обаче предупреждават, че постигането на целите за намаляване на емисиите може да е единственият начин за забавяне на този потенциален глобален потоп.

Защитниците на климатичните промени вярват, че покачването на морското равнище може да бъде предотвратено чрез използване на по-чисти енергийни източници като вятъра или слънцето, засаждане на повече дървета, които да абсорбират въглероден диоксид, и изграждане на морски диги за защита на районите, предразположени към наводнения.

Автор: Крис Мелор

Превод: Ганчо Каменарски