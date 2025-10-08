Исторически момент в енергетиката: Енергията от ВЕИ превиши тази от въглища

През първата половина на 2025 г. светът е генерирал повече електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) – слънчева и вятърна – отколкото от въглища, което символизира историческа промяна в глобалния енергиен пейзаж. Това показват данни от Института Ember. В доклада се посочва, че през първата половина на тази година производството на електроенергия от възобновяеми източници се е увеличило с 363 TWh, или 7,7%, в сравнение със същия период на 2024 г., достигайки 5,072 TWh. Съответно, делът на „чистата“ електроенергия в световното производство на електроенергия също се е увеличил от 32,7% на 34,3%.

Нидерландия възобновява субсидиите за вятърни паркове

Китай

Китай държи световния рекорд за растеж в производството на електроенергия от възобновяеми източници. Отбелязва се, че производството на слънчева енергия в Китай се е увеличило със 168 TWh, или 43%, в сравнение със същия период на миналата година, което представлява 55% от глобалното увеличение на слънчевата енергия.

Още: Axios: Токът в САЩ никога не е бил толкова скъп и ще продължи да поскъпва

Производството на вятърна енергия в Китай се е увеличило със 79 TWh, или 16%, през отчетния период, което е повече от два пъти повече от средното за света ниво от 7,7%. Анализаторите отбелязват, че Пекин е построил повече слънчеви и вятърни електроцентрали, отколкото други страни.

България е единствената държава в ЕС без нови вятърни мощности след 2015 г.

Въглища

Междувременно производството на електроенергия от въглища е намаляло с 31 TWh, или 0,6%, до 4896 TWh през отчетния период. Следователно, делът на електроенергията от въглища в световен мащаб е спаднал до 33,1% (от 34,2% през първата половина на 2024 г.). В същото време светът отбелязва, че Европа и Съединените щати все още разчитат в голяма степен на изкопаеми горива.

Още: ВЕИ в България вече произвеждат почти половината електроенергия

Снимки: iStock