Климатичните промени доведоха до нашествие на комари в Исландия

Комари са открити в Исландия за първи път, тъй като глобалното затопляне прави страната по-гостоприемна за насекоми. До този месец страната беше едно от малкото места в света, където нямаше популация от комари. Другото е Антарктида. Учените от известно време прогнозират, че комарите биха могли да се установят в Исландия, тъй като там има изобилие от местообитания за размножаване, като блата и езера. Много видове обаче няма да могат да оцелеят в суровия климат, предаде британското издание "Гардиън".

Матиас Алфредсон, ентомолог в Института по естествени науки на Исландия, потвърди откритията там. Той сам идентифицира насекомите, след като му бяха изпратени от гражданин учен.

Исландия се затопля четири пъти по-бързо

Но Исландия се затопля четири пъти по-бързо от останалата част на северното полукълбо. Ледниците се топят и във водите на страната се откриват риби от по-топлите, южни климатични зони, като например скумрия, пише още британското издание. ОЩЕ: Съществуват ли държави, в които няма комари?

Новите видове комари във Великобритания

С затоплянето на планетата, по целия свят са открити все повече видове комари. Във Великобритания тази година бяха открити яйца на египетския комар (Aedes aegypti), а в Кент беше открит азиатският тигров комар (Aedes albopictus). Това са инвазивни видове, които могат да разпространяват тропически болести като денга, чикунгуня и вируса Зика. ОЩЕ: Опасен вирус приближава: Хората са в паника от потенциална епидемия