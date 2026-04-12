Ледниците на Земята се свиват с обезпокоителни темпове

Ледниците на земята продължават да се свиват с обезпокоителни темпове, като ново международно проучване показва, че 2025 г. е сред най-лошите години от регистрирането на загубата на лед в световен мащаб, пише phys.org, цитирани от БТА.

Публикувано в поредицата Climate Chronicles на списанието Nature Reviews Earth & Environment, проучването представя най-новата оценка на промените в масата на ледниците, като показва засилваща се тенденция, предизвикана от покачващите се температури.

Драматично ускорение

Резултатите разкриват, че през 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона лед, което прави годината шестата най-негативна, откакто се води статистика през 1975 г. През изминалото десетилетие се наблюдава драматично ускорение на загубата на лед, като годишните загуби са почти четири пъти по-високи от тези, наблюдавани в края на 20-ти век.

Изследователят от Университета „Монаш“ д-р Леван Тиелидзе е единственият базиран в Австралия съавтор на проучването.

„Ледниците са сред най-ясните индикатори за климатичните промени и в момента сме свидетели на безпрецедентна глобална загуба на лед“, каза д-р Тиелидзе.

„Фактът, че шест от годините с най-екстремни загуби са настъпили през последните седем години, подчертава колко бързо се променя системата“, допълва той.

„Тези промени не само преобразуват планинските пейзажи, но и допринасят значително за глобалното повишаване на морското равнище и засягат водните ресурси за милиони хора“, добавя д-р Тиелидзе.