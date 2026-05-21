Зловещият вулкан Хайли-Гъб се събуди от хилядолетен сън

Вулканът Хайле Губи, разположен в района на Афар в Етиопия, досега се смяташе за спящ. След 12 000 години мълчание, вулканът той изригна отново. Изданието Ecoticias пише за това.

Изригването на вулкана привлече вниманието на целия свят. В атмосферата бяха изхвърлени около 220 000 тона серен диоксид. Облакът от пепел се разпространи на хиляди километри от Етиопия до Арабско море, а след това достигна Северна Индия и Китай.

Най-безопасният вулкан

Известно е, че щитовият вулкан се намира в регион в Етиопия, където Арабската тектонска плоча се среща с Нубийската и Сомалийската част на Африканската плоча, образувайки троен преход. Нубийската и Сомалийската плочи се разминават, тъй като Африканската рифтова долина разделя континента на две, което в крайна сметка ще доведе до обособяването на част от Източна Африка.

Такива геоложки процеси неизбежно водят до висока вулканична активност.

Сателити вече са съобщавали за необичайни промени в близост до вулкана Тафтан в югоизточен Иран, за който се смяташе, че е спящ в продължение на стотици хиляди години. Върхът му се е издигнал с няколко сантиметра през последните месеци, което показва натрупване на налягане под земята.

Междувременно учени съобщиха, че вулканът Чомад в Карпатския басейн, който някога е изригвал толкова мощно, че пепелта му е летяла далеч отвъд региона, може отново да се събуди. Днес изследователите предупреждават, че магмата все още е под планината.

Историята на Карпатския басейн, който сега изглежда като спокоен регион за туризъм, крие следи от мащабни бедствия. Преди около 30 000 години тук се е случило мощно експлозивно изригване на вулкана Чомад , чиито последици се усещат далеч отвъд границите на съвременна Трансилвания. Това съобщи изданието promotions.hu.

Един от най-младите вулкани в региона се счита за Чомад, разположен в Секелифелд в днешна Трансилвания. Той е изригнал за последно преди около 30 000 години и според учените това не е било тих поток от лава, а мощно експлозивно изригване.

Днес езерото Сейнт Ан се намира в кратера на вулкана, но някога този пейзаж е бил оформен от потоци от лава, експлозии и облаци пепел. По време на изригванията големи обеми вулканични отломки и пепел се издигали във въздуха, които можели да бъдат пренесени на стотици или дори хиляди километри от вятъра.

