Не само Венеция: 17 туристически дестинации, които може да изчезнат до края на века

От години учените бият тревога, че Венеция постепенно потъва под вода. Но тя не е единствената популярна туристическа дестинация в света, която може да изчезне от лицето на Земята до края на 21-ви век. Според Daily Mail, през следващите 80 години някои от най-емблематичните ваканционни дестинации в света могат да бъдат погълнати от покачващото се морско равнище и да изчезнат напълно от картата.

17 туристически дестинации по света, които може да изчезнат до края на 21-ви век

Малдивите. Тази островна верига има средна надморска височина от само 1,5 метра, като най-високата ѝ точка достига 2,3 метра, което я прави най-ниско разположената страна в света. Ако морското равнище продължи да се покачва, приблизително 80% от 1100-те острова на Малдивите биха могли да станат необитаеми до 2050 г.

Кирибати. Тази тихоокеанска островна държава се намира на опасно ниска надморска височина – само три метра над морското равнище. И все пак, морското равнище там се покачва със скорост от приблизително 1,2 сантиметра годишно – четири пъти по-бързо от средното за света, което я прави една от страните, най-застрашени от изчезване през следващите десетилетия.

Прочетете също: Входна такса за Венеция: Мярката удря по джоба само една група туристи

Бахамски острови. Учените прогнозират, че значителна част от най-населения остров на Бахамските острови, Ню Провидънс, може да бъде наводнена в рамките на 75 години, като потенциално се образуват нови вътрешни лагуни, докато водата се движи навътре в сушата. Ситуацията се влошава от варовиковата геология на островите, която позволява на морската вода да се просмуква през земята, което означава, че наводнения могат да възникнат както отдолу, така и от брега.

Фиджи. Този тропически рай, известен с белите си плажове и вулканични пейзажи, страда не само от покачването на морското равнище, но и от екстремни метеорологични явления, особено смъртоносни проливни валежи.

Самоа. Един от основните екологични проблеми на страната е загубата на коралови рифове поради покачващите се температури на океана. Тези рифове от своя страна служат като естествена защита срещу мощни вълни. Ако изчезнат, бреговата линия ще остане оголена, което ще доведе до увеличена ерозия и наводнения.

Сейшелски острови. Покачването на морското равнище тук заплашва не само сушата, но и начина на живот на хората, тъй като по-голямата част от местното население и ключова инфраструктура са разположени по крайбрежието. Дори незначително покачване на морското равнище или засилени вълни могат да имат сериозни последици и има вероятност голяма част от страната да бъде под вода през следващите 50-100 години.

Тувалу. Тази островна държава е един от най-ярките примери за това колко непредсказуеми могат да бъдат последиците от изменението на климата. Морското равнище там се е повишило с приблизително 21 сантиметра през последните 30 години – почти два пъти повече от средното за света. ООН изчислява, че до 95% от страната може да бъде наводнена до 2100 г.

Прочетете също: Може да бъде убит от витлата на лодките: Спасяват делфина Мимо във Венеция (ВИДЕО)

Маршаловите острови. Тук ефектите от покачването на морското равнище вече са видими в райони като столицата Маджуро, където земя, която някога е била над водата, сега е потопена. Постепенното изчезване на сушата се случва в реално време, а не в далечна перспектива.

Соломонови острови. През последните години учените изразиха загриженост относно дългосрочното оцеляване на тези острови. Покачването на морското равнище вече доведе до значителна ерозия, а в някои случаи цели малки острови са изчезнали.

Вануату се смята за една от най-застрашените от бедствия страни в света. Наред с покачването на морското равнище, тази меланезийска нация редовно преживява мощни циклони.

Венеция. Известният „плаващ град“ не просто се огъва под тежестта на свръхтуризма – той бавно потъва в околните води. През последните две десетилетия тази популярна туристическа дестинация е преживяла 18 големи наводнения поради покачването на морското равнище. Изследователи от Националния институт по геофизика и вулканология съобщават, че градът потъва с приблизително 1-2 милиметра годишно. Въпреки че властите активно обмислят начини за спасяването му, учените смятат, че в най-лошия случай някои части на града биха могли просто да станат необитаеми – потопеното остава видимо само от подводница. За да се облекчи тежестта върху Венеция, туристите се насърчават да изследват и други италиански градове, предлагащи подобни преживявания, като Матера или Триест.

Пала. Тази страна в западната част на Тихия океан се състои от повече от 300 острова, но по-голямата част от населението и инфраструктурата ѝ са концентрирани по крайбрежието, което прави голяма част от страната изключително уязвима към покачващите се морски нива, штормови вълни и ерозия. Признаци на щетите вече са видими - бреговата линия непрекъснато се отдръпва, а растителността все по-трудно се задържа на повърхността.

Островите в Торесовия проток. Морското равнище в този регион се покачва постоянно през последните десетилетия и наводненията вече са причинили щети на домове, култури и крайбрежни укрепления. Освен това, проникването на солена вода засяга местната дива природа, намалявайки достъпа до традиционните източници на храна.

Бангладеш. До края на века страната може да загуби до 17% от територията си поради покачването на морското равнище, което потенциално може да доведе до разселване на приблизително 20 милиона души. Нивата на крайбрежните води могат да се повишат с до 1,5 метра до 2100 г., а екстремните метеорологични условия биха могли допълнително да ускорят това покачване. Жителите на селските райони вече са принудени да избират между промяна на начина си на живот и намиране на нов дом поради непредсказуеми условия. Междувременно, нахлуването на солена вода и по-честите бури възпрепятстват селското стопанство и стимулират миграцията.

Нидерландия. Тази западноевропейска страна, известна със своите криволичещи канали и мостове, отдавна се бори с наводнения, тъй като повече от една четвърт от територията ѝ се намира под морското равнище. Около 60% от населението на страната живее в райони, предразположени към наводнения, което я прави изключително уязвима към покачването на морското равнище, предизвикано от климатичните промени. Климатичните сценарии на KNMI показват, че морското равнище в Нидерландия може да се повиши с повече от един метър до 2100 г., ако глобалното затопляне достигне поне 2°C.

Маями. Този популярен плажен курорт във Флорида е изправен пред съвсем различен вид риск от наводнения. Въпреки че градът е заобиколен от вода, той е построен върху порест варовик, което позволява на водата да се издига не само от океана, но и от земята. Очаква се наводненията да се увеличат през следващите десетилетия поради по-високите приливи, бурните вълни и екстремните метеорологични условия, като ураганите са основната грижа.

Науру. Тази малка островна държава в Микронезия страда не само от покачването на морското равнище, но и от десетилетия добив на фосфати, тъй като 80% от територията ѝ вече е опустошена. Ако глобалното затопляне продължи със сегашните си темпове, се очаква по-нататъшно покачване на морското равнище, което застрашава дългосрочното оцеляване на острова и неговото население.

Прочетете също: Учени предлагат радикален план за спасяване на Венеция от наводнения