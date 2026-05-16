Реките в Ирак се пълнят: Библейският Едем започва да се възстановява

След години на суша, които оставиха огромни площи от историческите блата на Ирак напукани и пусти, нивата на водата се повишиха. А влажните зони започнаха да се възраждат, привличайки овчари и рибари обратно в някога изоставените райони, съобщава Ройтерс.

Пълнене на реките в Ирак

Журналисти съобщиха за това как водните пътища и зелените пасища са били възстановени в Южен Ирак. Местен фермер обясни, че неотдавна са загубили целия си добитък и много хора са напуснали района, но сега животновъдството отново е на мода: откакто водата се завърна тази година, броят на добитъка се възстановява. В резултат на това някои семейства са се завърнали.

Ситуацията в региона се промени след обилните зимни дъждове, които повишиха нивата на водата в резервоарите на реките Тигър и Ефрат, което позволи на иракското Министерство на водните ресурси да изпуска все по-големи количества вода в блатата. Жителите, пишат авторите, се надяват на по-нататъшно изпускане на вода.

През последните месеци по-влажното време улесни възстановяването на региона Ишан-Халаб. Освен това делът на наводнените блата се е увеличил до 32-36%, в сравнение с не повече от 8% през последните пет години.

Стратегическите резерви на Ирак са се увеличили с около 6 милиарда кубически метра тази година, съобщи Министерството на водите, което дава на властите по-голяма гъвкавост при управлението на доставките през летните месеци.

Повишените водни нива също допринесоха за постепенното възстановяване на биоразнообразието, включително рибните запаси, растежа на растителността и тръстиката, използвана от местните жители за изграждане на традиционни къщи.

Защо блатата пресъхнаха?

Експертът по иракските блата Джасим ал-Асади обясни, че регионът Ишан Халаб, част от иракските блата, е пресъхнал напълно между 2021 и 2025 г. Някога регионът е бил смятан за подобен на библейската Едемска градина и е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 2016 г. В продължение на хилядолетия блатата са били обитавани от арабски племена, чийто начин на живот и традиции са били тясно свързани с водата.

Иракските блата, някога покриващи над 9 500 квадратни километра, бяха обстойно пресушени през 90-те години на миналия век от Саддам Хюсеин, който обвини племената в предателство по време на войната с Иран от 1980 до 1988 г. и се опита да изкорени бунтовниците.

