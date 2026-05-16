Китай засади 78 милиарда дървета, но сега плаща цената: Учени предупреждават за опасност

Китай е осъществил един от най-големите екологични проекти в историята, засаждайки дървета на площ с размерите на Алжир, съобщава Wirtualna Polska.

Засаждането на 78 милиарда дървета в Китай

От 80-те години на миналия век в Китай са се появили приблизително 78 милиарда нови дървета. Анализ на учени от университетите в Тиендзин, Утрехт и Китайския селскостопански университет обаче показва, че „Великата зелена стена“ е имала сериозни странични ефекти.

Според изследователите, масовото озеленяване е довело до критично ограничаване на водните ресурси в източните и северозападните райони, които заемат 74% от територията на страната.

Авторите на изследването отбелязват, че новите гори са увеличили евапотранспирацията – комбинацията от изпаряване на вода от почвата и нейното отделяне от растенията. В резултат на това влагата се е преместила към Тибетското плато, оставяйки гъсто населената Източна Китай с дефицит. По този начин, превръщането на пасищата в гори „увеличава изпарението и валежите, но едновременно с това влошава водния баланс“.

Проблемът се изостря от факта, че Северен Китай съдържа 46% от населението, но само 20% от водните резерви, според наличните данни.

В заключенията на учените се подчертава, че „по-нататъшните програми за възстановяване на горите в Китай трябва да отчитат промените в хидрологичния цикъл“, за да се избегне оставянето на цели региони без питейна вода и ресурси за селското стопанство.

Междувременно стана ясно, че китайски учени са създали необичайно устройство, което събира електричество директно от дъждовни капки. Всяка капка дъжд, която попада върху специален плаващ филм, генерира кратък електрически импулс, достатъчен за захранване на десетки светодиоди. При тестове малък панел с размери само 0,3 квадратни метра е успял едновременно да запали 50 крушки.

Уникалната характеристика на тази технология е, че водата не е просто среда, а част от електрическа верига – това прави системата значително по-лека и по-евтина от традиционните аналози.

