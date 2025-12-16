Хората "ще платят най-голямата цена": От "Грийнпийс" се обявиха против сондажите за газ в Черно море

Сондажният кораб Noble Globetrotter I, нает от OMV и NewMed Energy, отплава за проучвателни сондажи за газ в български води. Офшорният добив обаче е "сериозна опасност за живота в Черно море и поминъка на местните общности", алармират от "Грийнпийс" - България и се противопоставят на този ход. Организацията вече организира протест на Северното Черноморие през септември заедно с румънските си колеги и с активисти от още няколко страни. Демонстрацията под надслов "SOS Черно море" беше срещу добива на петрол и газ.

Още: МОСВ обяви има ли замърсяване в Черно море заради танкера "Кайрос"

"Черно море е дом на делфини, риби и безброй други видове, които и сега са подложени на редица заплахи – замърсяване, военни действия, еутрофикация, свръхриболов. Потенциалните петролни разливи, течове на метан и химични отпадъци, характерни за офшорния добив на изкопаеми горива, биха имали сериозни дългосрочни последици върху крехката екосистема в нашето затворено море", казват от "Грийнпийс" сега.

Проучванията в Черно море

Сериозен напредък в проучвателните дейности в блок "Хан Аспарух" обявиха в съобщение до медиите на 15 декември от OMV Petrom, най-големият интегриран производител на енергия в Югоизточна Европа и оператор на морския блок "Хан Аспарух“, и партньорите им от NewMed Energy. Сондажният кораб "Globetrotter I" на Noble Corporation вече пристигна в България, като в момента се провеждат окончателни приготовления за започване на сондирането до края на годината: Обявиха сериозен напредък при проучването за нефт и газ в блок "Хан Аспарух".

Местоположението на първия сондаж, Винех-1, се намира приблизително на 200 км източно от Варна, при дълбочина на водата около 2000 метра.

"Хан Аспарух" е проучвателен блок, разположен в западната част на Черно море в български води, южно от блока „Нептун“ в Румъния, с площ от 13 712 кв. км и водни дълбочини малко под 2000 м.

Снимка: Getty Images/Guliver, илюстративна

Не енергийна независимост, а "задънена улица на още по-голяма зависимост"

"Правителството ни реши с лекота и без обществена дискусия да отдаде части от българската акватория на Черно море за добив на нефт и газ. Управляващите не взеха предвид до какво може да доведе подобна дейност. Компаниите, получили концесията, са прочути по цял свят с разрушителните последствия, които работата им има както за природата, така и за местните общности. Офшорният добив на газ не е път към енергийна независимост, а задънена улица на още по-голяма зависимост от замърсяващи изкопаеми горива. Енергийната система на бъдещето е основана на възобновяеми източници на енергия като слънце и вятър“, заяви директорът на „Грийнпийс“ – България Меглена Антонова.

Още: Human Rights Watch: ТЕЦ, свързан с Ковачки, трови жителите на Димитровград - особено децата

"Когато застрашаваш морето, застрашаваш и местните общности", каза още тя. "Именно те биха платили най-голямата цена, защото поминъкът им е изграден върху туризма и риболова. Чуждите корпорации са щедри на обещания за нови работни места, но практиката показва, че тези работни места ще са за нискоквалифициран труд. Затова пък добивът на газ заплашва съществуващите благодарение на местния бизнес работни места и самия начин на живот в крайбрежните райони".

Петиция срещу добива на газ

У нас няма обществен консенсус за рисковия проект, посочват от „Грийнпийс“ – България, които стартираха петиция срещу добива на газ в Черно море. Досега тя е събрала над 21 000 подписа.

"Освен че е опасност за бъдещето на Черно море, изкопаемият газ не води до енергийна независимост, а до нови зависимости. България се нуждае от истински енергиен преход към възобновяема енергия – това е единственият път към сигурно и устойчиво бъдеще", категорични са от екологичната организация.

Още: Морските треви са по-важни от горите: Мартин Томов от "Грийнпийс" обяснява как човекът вреди на океаните, но и как да ги спаси