Human Rights Watch: ТЕЦ, свързан с Ковачки, трови жителите на Димитровград - особено децата

Международната правозащитна организация Human Rights Watch публикува доклад за опасното замърсяване на въздуха в Димитровград три месеца след като екологичните организации „Грийнпийс“ – България и „За Земята“ подадоха жалба до Европейската комисия заради дългогодишните нарушения на четири въглищни централи, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки. ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград е една от тях. Тя е основен източник на опасно замърсяване на въздуха в района, което вреди на здравето на местните жители, особено на децата, заключава сега експертният доклад.

Human Rights Watch: България да затегне стандартите си за качество на въздуха

От Human Rights Watch предупреждават, че България трябва да затегне стандартите си за качество на въздуха до декември 2026 г. и да постигне пълно съответствие до 2030 г. с най-новата директива за качество на атмосферния въздух в Европа.

От международната организация стигат до същото заключение, за което „Грийнпийс“ – България и други граждански групи и активисти алармират от години – забавеният отказ от въглища в България отвъд 2030 г. задълбочава вредите за здравето на българските граждани.

ТЕЦ "Марица" 3 трови жителите на Димитровград, особено децата

Снимка: "Грийнпийс" - България

Докладът „Като затворник в собствения си дом: Въглищата продължават да тровят въздуха в България“ анализира данни, разкриващи тревожно високи нива на замърсяване на въздуха в Димитровград. Там се намира ТЕЦ „Марица 3“ - една от най-старите въглищни електроцентрали в страната. Чрез обстоен анализ на данни и интервюта с жители, експерти, местни и национални власти и представители на ЕС, Human Rights Watch разглежда въздействието на замърсяването на въздуха в Димитровград и констатира, че жителите страдат от високи нива на респираторни заболявания като бронхит, астма и рак на белия дроб.

Децата, в частност, са с много по-висок риск от респираторни заболявания в сравнение с връстниците си, живеещи в околните градове.

Чрез анализ на правителствени данни за качеството на въздуха, Human Rights Watch оценява и въздействието на работата на ТЕЦ „Марица 3“ върху нивата на серен диоксид в Димитровград (замърсител, вреден за човешкото здраве), вземайки предвид различни екологични показатели, както и замърсяването от други въглищни централи, намиращи се на около 40 км на изток. Проучването им показва, че най-силният определящ фактор за нивата на серен диоксид в Димитровград е дейността на ТЕЦ „Марица 3“.

В края на 2024 г. „Грийнпийс“ – България публикува проучване със солидни доказателства, които също показват, че замърсяването на въздуха в Димитровград идва от ТЕЦ „Марица 3“. Когато централата работи, средната концентрация на серен диоксид е близо два пъти по-висока, отколкото при изключени мощности, стана ясно от данните.

Въпреки съда: ТЕЦ "Марица 3" продължава да работи

Въпреки че други сектори също допринасят за замърсяването на въздуха в Димитровград, националните органи по опазване на околната среда неведнъж са признавали централата като основен източник на серен диоксид. Поведението на инспекциите обаче е непостоянно и в други случаи те "удобно си затварят очите за нарушенията, без да налагат ефективни санкции", твърдят от "Грийнпийс".

ТЕЦ „Марица 3" дълго време беше в студен резерв и възобнови работа през пролетта на 2021 г., когато цените на енергията около възстановяването след пандемията, а впоследствие стимулирано от руската инвазия в Украйна, направи закратко въглищното производство икономически изгодно. В този период Димитровград стана обект на чести обгазявания със серен диоксид. За две години и половина бяха регистрирани 62 превишения на нормите, като ТЕЦ „Марица 3" е работила в 59 от тези случаи.

През 2022 г. високите нива на SO₂ доведоха до временно административно спиране на централата. ТЕЦ „Марица 3“ обжалва незабавното изпълнение на мярката и съдът ѝ позволи да работи, докато делото тече. Съдебната сага продължава и до днес.

Снимка: "Грийнпийс" - България

Анализът на Human Rights Watch "подчертава още един бъдещ проблем, който българските институции пренебрегват – след 4 години ще има нови, по-строги стандарти за качеството на въздуха. Тогава отново въглищните централи и политиците ще се възмущават, че им се налагат рестрикции в последния момент, но сега, когато трябва да действат, си заравят главите в пясъка. Призоваваме ги да се вслушат в гласа на експертите и да действат незабавно в името на здравето на хората“, коментира директорът на „Грийнпийс“ – България Меглена Антонова.

Холдинг "Орион"

Припомняме, че Антикорупционният фонд разкри картел с около 150 компании с привидно несвързани собственици от няколко държави. Твърди се, че зад него стои бизнесменът Христо Ковачки, считан за сивия кардинал в сектора, но и до днес отричащ да е реалният собственик на ключови дружества като въглищните електроцентрали ТЕЦ "Брикел" и ТЕЦ "Бобов дол" - той се представя за техен консултант. Според фонда този холдинг, наречен "Орион", извършвал редица нарушения - нерегламентирани финансови стимули за държавни служители, шестцифрени заеми за политици, данъчни и осигурителни измами за стотици милиони, фалшификации с въглеродни квоти, манипулиране на енергийния пазар и др.

Впоследствие бивш ръководител на търговията с газ в така наречения холдинг "Орион" - Веселин Тодоров - предостави изчерпателна и систематизирана вътрешна информация относно начина на функциониране на тайния картел, схемите за контрол и координация, финансовите практики, както и множество данни за нарушения на българското и европейското законодателство: Свидетелства за тайния картел отвътре: Ковачки изкуствено качвал цените на тока и държал в страх служителите (ВИДЕО).