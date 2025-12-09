Войната в Украйна:

Последните 3 години са най-топлите в историята

09 декември 2025, 11:04 часа 289 прочитания 0 коментара
Последните 3 години са най-топлите в историята

Изминалите 3 години са най-топлите в историята на Земята.

2025 г. е напът да се превърне в една от трите най-топлите години, откакто се води статистиката, сочат данни на Службата за климатични промени „Коперник" на Европейския съюз.

В момента 2025 г. е на второ място, заядни с 2023 г. Най-топлата година в историята е 2024 г, се посочва в месечния доклад, предадоха ДПА И АФП.

Още: За доброто на всички: ЕС в готовност да се откаже от петрола, газа и въглищата

Ноември е третият най-топъл, измерван някога, със средна глобална температура от 14,02 градуса по Целзий и доста високи стойности в региони като Северния ледовит океан.

Температурите в предпоследния месец на годината са с 1,54 градуса над прединдустриалните нива, с което се надвишава целта от 1,5 градуса, заложена в Парижкото климатично споразумение.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Макар че изследователите не очакват 2025 г. да надхвърли този праг, средните температури за периода 2023 - 2025 г. вероятно ще го надминат за пръв път от 3 години.

Източник: Getty Images

Климатичните промени затоплят Земята

Още: Заместник-министър: Климатичните промени вече са реалност за България

"Тези периоди не са абстрактни. Те отразяват ускоряващото се темпо на климатичните промени и единственият начин да се смекчи бъдещото повишаване на температурите е бързото намаляване на емисиите на парникови газове", коментира Саманта Бърджис от Службата на Европейския съюз за климатичните промени.

За Европа това беше петият най-топъл ноември в историята, като средна температура беше 5,74 градуса, предаде БТА.

В Източна Европа, на Балканите и в Турция бяха отчетени необичайно високи температури, докато в скандинавските страни и Южна Германия беше сравнително хладно.

Само три предишни есени в Европа могат да се сравнят по високи температури с тази.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Климатични промени високи температури
Още от Климат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес