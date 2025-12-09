Последните 3 години са най-топлите в историята

Изминалите 3 години са най-топлите в историята на Земята.

2025 г. е напът да се превърне в една от трите най-топлите години, откакто се води статистиката, сочат данни на Службата за климатични промени „Коперник" на Европейския съюз.

В момента 2025 г. е на второ място, заядни с 2023 г. Най-топлата година в историята е 2024 г, се посочва в месечния доклад, предадоха ДПА И АФП.

Ноември е третият най-топъл, измерван някога, със средна глобална температура от 14,02 градуса по Целзий и доста високи стойности в региони като Северния ледовит океан.

Температурите в предпоследния месец на годината са с 1,54 градуса над прединдустриалните нива, с което се надвишава целта от 1,5 градуса, заложена в Парижкото климатично споразумение.

Макар че изследователите не очакват 2025 г. да надхвърли този праг, средните температури за периода 2023 - 2025 г. вероятно ще го надминат за пръв път от 3 години.

"Тези периоди не са абстрактни. Те отразяват ускоряващото се темпо на климатичните промени и единственият начин да се смекчи бъдещото повишаване на температурите е бързото намаляване на емисиите на парникови газове", коментира Саманта Бърджис от Службата на Европейския съюз за климатичните промени.

За Европа това беше петият най-топъл ноември в историята, като средна температура беше 5,74 градуса, предаде БТА.

В Източна Европа, на Балканите и в Турция бяха отчетени необичайно високи температури, докато в скандинавските страни и Южна Германия беше сравнително хладно.

Само три предишни есени в Европа могат да се сравнят по високи температури с тази.