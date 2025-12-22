Краят на вечния лед: Животът на Антарктида напълно се променя

Южният океан е едно от най-отдалечените места на Земята, но това не означава, че е спокойно, съобщи Асошиейтед прес. Големите вълни, които могат да погълнат кораби, гарантират, че Антарктическият полуостров е обгърнат от постоянен шум на бушуващите води. Въпреки че може да е шумно, гледката е спокойна – на пръв поглед се виждат само дълбоки сини океански води и ослепително бял лед.

На няколкостотин метра от брега се появява малка лодка с няколко дузини туристи с яркочервени якета. Те държат бинокли, надявайки се да зърнат косатките, тюлените и пингвините, които обитават този район.

Снимка: iStock

Намират се в пролива Лемер с идеални за снимки скали и ледени форми. Тази тясна ивица дава възможност на всеки, който стигне толкова на юг, да види какво поставено на карта заради климатичните промени и глобалното затопляне, отбелязва Асошиейтед прес.

Антарктическият полуостров се откроява като едно от най-бързо затоплящите се места в света, припомня осведомителната агенция. Океанът, който го заобикаля, е и основно хранилище на въглероден диоксид - парников газ, който допринася за повишаването на температурите. Според американското Национално управление по изследване на океаните и атмосферата там се съхранява около 40 на сто от въглеродния диоксид, отделян от човешката дейност.

Снимка: iStock

Наскоро субантарктически пингвини, които имат тънки оранжеви човки и бели петна над очите, сякаш участваха в представление за туристите. Те правеха паузи при гмурканията си в ледената вода, за да свият гнезда върху открити скали. Със затоплянето на планетата обаче те мигрират по-далеч на юг. Предпочитат да се установяват на скали и да ловят риба в открити води, което позволява да се увеличава популацията, отбелязва Асошиейтед прес.

За пингвините на Адели (Pygoscelis adeliae) обаче прогнозата не е такава. Този вид, който е с къси перки и големи, светли очи, не е в състояние да се адаптира по същия начин към промените.

Според проучване до 2100 г. 60 на сто от колониите им около Антарктида могат да бъдат застрашени от затоплянето. Те разчитат на леда, за да почиват и да избягват хищниците. Ако водата стане прекалено топла, това ще унищожи източниците им на храна. По данни на американската Национална администрация за аеронавтика и космически изследвания от 2002 г. до 2020 г. около 149 милиарда тона антарктически лед са се топили годишно.

Снимка: iStock

За туристите Антарктида все още е доста голяма ледена площ - дом само на избрани видове, които могат да понасят такива сурови условия. Например, в пролива Дрейк, опасна и бурна част от океана, туристите с учудване наблюдават как косатките плуват в тясната водна ивица, а капски буревестници летят над тях.

Величествените гледки в Антарктида вероятно ще бъдат съвсем различни в следващите десетилетия. Увеличаващите се колонии от субантарктически пингвините, намаляващите парчета плаващ лед и все по-честите случаи на оголени скали на Антарктическия полуостров подчертават променящия се пейзаж, отбелязва Асошиейтед прес, цитирани от БТА.