Изследователи са открили един от циклите на нашата планета, който е свързан с движението ѝ около Слънцето.

Какво се случва със Земята на всеки 405 000 години?

На Земята много процеси и явления са циклични, тоест протичат през определени интервали от милиони години. Китайски изследователи откриха един от неизвестните досега цикли на нашата планета - мегабурите. В древни скали бяха открити доказателства, че на нашата планета са се случвали изключително мощни бури приблизително на всеки 405 000 години. Тяхната поява може да е свързана с периодични промени в орбитата на Земята около Слънцето, които възникват поради гравитационното влияние на други планети в Слънчевата система. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, пише ScienceAlert.

Бурите са едни от най-силните метеорологични явления на нашата планета, съпроводени от проливни дъждове и силни ветрове. Всички материали, повдигнати от бурята, неизбежно се утаяват на дъното на океаните и моретата. Мощни вълни и течения раздвижват пясък и утайки, отнасят ги на ново място и образуват слоеве, които в крайна сметка се заравят под по-късни слоеве. С течение на времето тези слоеве се втвърдяват и се превръщат в скали, които запазват доказателствата за бурите, които са ги създали. Такива скали се наричат ​​темпестити.

Учени са изследвали бурни скали в басейна Съчуан в Китай, където скали на около 500 милиона години (от камбрийския период) са се образували на дъното на море, което отдавна е изчезнало. Изследователите са открили повтарящи се модели в седиментните скали и са успели да реконструират геоложка история, обхващаща около 24 милиона години.

Проучването идентифицира 59 цикъла, всеки от които е с продължителност около 405 000 години. Когато изследователите анализирали кога са се случвали бури в тези цикли, се очертала интересна закономерност. Бурите са били най-често срещани по време на фазите на натрупване и пик на всеки цикъл. През тези периоди са се образували по-дебели седиментни скали, което показва повишена интензивност на бурите.

Съществува орбитален цикъл на нашата планета, който също трае около 400 000 години. Това е цикълът на Миланкович, по време на който орбитата на Земята около Слънцето се променя главно поради гравитационното влияние на Венера и Юпитер.

Учените предполагат, че в топлия климат на камбрийския период подобни колебания в земната орбита биха могли периодично да увеличават нагряването на океаните, което е създавало благоприятни условия за появата на по-мощни бури.

Изследователите отбелязват, че тази връзка все още не е окончателно доказана. Освен това остава неясно дали толкова мощни бури могат да се случат днес. Сегашният климат на Земята е различен от камбрийския и е възможно да няма условия, благоприятстващи появата на много мощни бури със същата честота.

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