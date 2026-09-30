Мощното Ел Ниньо образува специален вид гигантски вълни в океана

Скорошно проучване показа, че необичайно силното явление Ел Ниньо в Тихия океан тази година причинява „вълни на Келвин“ от планетарен мащаб, когато достигат сушата.

Рекордни вълни, причинени от Ел Ниньо

През последните няколко месеца учените многократно предупреждават, че човечеството се намира в безпрецедентна ситуация: в Тихия океан се развива „супер Ел Ниньо“, което е по-силно от всяко друго регистрирано досега явление от този вид. Очаква се това явление да има анормално въздействие върху планетата, причинявайки покачване на глобалните температури, както и увеличаване на случаите на анормални горещини, суши и горски пожари, пише IFLScience.

Съществуват специфичен тип вълни, известни като вълни на Келвин – не физически вълни от вода, а импулси, които могат да пренасят топлина през водния стълб. Метеоролозите ги наблюдават отблизо, защото тези вълни могат да повлияят на морските нива на огромни разстояния, изостряйки щетите от бурите.

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Освен това, учените се опасяват, че тези вълни вероятно ще достигнат бреговете на Калифорния още тази година. Очаква се вълната на Келвин да достигне региона до есента и може да доведе до покачване на морското равнище с няколко сантиметра.

Учените казват, че това покачване на морското равнище не се дължи на увеличаване на обема на водата, а по-скоро на нейното разширяване поради затопляне. Такива промени може да изглеждат незначителни, но картината се променя, когато се вземат предвид други промени, които съпътстват супер Ел Ниньо в региона. Високите приливи, големите вълни и крайбрежните бури, съчетани с покачването на морското равнище, могат да предизвикат наводнения и ерозия на бреговата линия.

Не се смята, че океанските вълни на Келвин влияят пряко върху риска от урагани в даден регион. Това обикновено се дължи на други вълни на Келвин - атмосферни вълни, които се разпространяват във въздуха. Според учените, океанските вълни на Келвин могат да създадат условия, благоприятни за образуването на гръмотевични бури, както и на тропически циклони.

Още по-тревожно е, че всички тези промени ще се случат на фона на общо покачване на океанските нива, причинено от антропогенни климатични промени на Земята.

Наскоро учените съобщиха, че изключително силното Ел Ниньо може да доведе до опустошителна суша в Амазонка и да увеличи риска от мащабни горски пожари. Учените прогнозират, че последиците за региона биха могли да бъдат особено опасни поради вече високите температури и липсата на валежи. Това съобщава New Scientist, позовавайки се на климатолози.

Според Адам Скайф от Метеорологичната служба на Обединеното кралство, много силните явления на Ел Ниньо са склонни да концентрират топлина край бреговете на Южна Америка, което може да влоши сушата в Амазонка.

Според последните прогнози на метеорологичната служба, до януари в региона може да се образува „изключително опасна аномалия на валежите“. Очаква се и покачване на температурите.

Ученият от Университета на Хавай Тим Лий смята, че Амазонка може да се сблъска с най-тежката си суша в историята, свързана с Ел Ниньо.