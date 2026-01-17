Войната в Украйна:

Тревожно: Най-големият доскоро айсберг в света е пред пълен разпад и това се вижда от Космоса

Предстоящо пълно разпадане на някогашния най-голям айсберг в света – A23a, е регистрирано чрез ново сателитно изображение, съобщи агенция ДПА. Снимката, направена от спътника „Сентинел-2“ на европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, показва първите признаци, че „айсбергът скоро ще се разпадне напълно“, съобщи Европейската космическа агенция (ESA) в петък, отбелязвайки изключително ясната, безоблачна гледка към гиганта, докато се носи край Антарктида.

„Яркосините области, видими на повърхността му и върху айсбергите на юг от него, са езера от разтопена вода, които са сигурни признаци за предстоящата бърза гибел на айсберга“, информира базираната в Париж агенция, цитирана от БТА.

Айсберг A23a някога е бил най-големият айсберг в света, покриващ около 4000 квадратни километра – площ, повече от три пъти по-голяма от тази на Рим. Сега площта му е намаляла до около 1000 квадратни километра. След като се откъсна от шелфовия ледник Филхнер на континенталната част на Антарктика през 1986 г., А23а остана заседнал на морското дъно в продължение на десетилетия.

Така нареченият мегаберг се откъсна отново през 2000 г., но остана в капан в циркулиращите океански течения, преди да се отдалечи бързо от антарктическите води през ноември 2023 г. Сега той се намира в Южния Атлантик.

На 20 декември спътникът го засне на около 150 километра северозападно от остров Южна Джорджия, заобиколен от няколко малки айсберга. Не е необичайно айсбергите, които пътуват толкова далеч на север, да се разпадат поради по-топлите температури на морето и метеорологичните условия. Според ESA, А23а е на път към още по-топъл климат и скоро ще сподели съдбата на други айсберги, които са се разпаднали в тези води, допълва ДПА.

