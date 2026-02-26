Учени откриха начин да "съживят" пустинята

Учени в Китай откриха начин как да съживят живота в пустините и да спрат образуването им с помощта на специални бактерии. За целта учените пръскат лабораторно отгледаните микроби директно върху пясъка и създават тънка, здрава кора на повърхността. Този „жив слой“ предотвратява вятъра да отвява пясъка и помага на обикновените растения да се адаптират по-добре към суровите условия в пустинята. Изданието Earth пише за това.

Как учените успяха да съживят живота в пустините?

Цианобактериите, които съществуват на планетата повече от 3,5 милиарда години, са се доказали като идеален инструмент за възстановяване на екосистемите в сурови условия. В процеса на жизнената си дейност тези микроби абсорбират въглероден диоксид и отделят лепкави захари, които действат като естествено лепило, свързвайки отделните песъчинки в непрекъснат слой. В допълнение към механичното фиксиране, бактериите обогатяват почвата с азот и фосфор. Това създава хранителна среда, която обикновено липсва в пустинята.

Прочетете също: Астронавти откриха древно езеро, скрито в пустинята

Експерименти на Китайската академия на науките близо до пустинята Такламакан дадоха поразителни резултати. В продължение на 10 до 16 месеца наблюдение, третираните парцели са демонстрирали способността си да задържат влагата значително по-дълго от околния гол пясък. Тъмният пигмент и специалната структура на микробния филм намаляват изпарението. Това дава на младите треви и храсти критично време за установяване на корени преди настъпването на екстремни горещини.

Проучването се основава на рекордните 59 години наблюдение на възстановяването на пустинните земи. Чрез сравняване на естествените процеси с контролирана намеса, учените установили, че изкуственото въвеждане на цианобактерии намалява процеса на формиране на зряла екосистема от десетилетия до броени години.

Прочетете също: Феномен: Ледена пещера в пустинята, която съществува от 3 000 години

Лабораторни тестове потвърдили, че такава биокора намалява загубата на почва от вятъра с повече от 90%. Това ефективно спира пясъчните бури на локално ниво.

С течение на времето микробното покритие еволюира: лишеи и мъхове се присъединяват към бактериите. Това прави системата още по-устойчива на замръзване и бури. Учените обаче предупреждават, че този „жив щит“ ​​остава изключително уязвим на механично въздействие. Колелата на автомобили или пасящите животни могат лесно да унищожат тънкия филм. Следователно, мащабирането на технологията изисква не само биологични изчисления, но и строга защита на възстановените зони от антропогенна намеса.

Прочетете също: Учени откриха мистериозни подземни тунели в пустинята