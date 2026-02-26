Учени откриха начин да "съживят" пустинята

Учени в Китай откриха начин как да съживят живота в пустините и да спрат образуването им с помощта на специални бактерии. За целта учените пръскат лабораторно отгледаните микроби директно върху пясъка и създават тънка, здрава кора на повърхността. Този „жив слой“ предотвратява вятъра да отвява пясъка и помага на обикновените растения да се адаптират по-добре към суровите условия в пустинята. Изданието Earth пише за това.
Как учените успяха да съживят живота в пустините?
Цианобактериите, които съществуват на планетата повече от 3,5 милиарда години, са се доказали като идеален инструмент за възстановяване на екосистемите в сурови условия. В процеса на жизнената си дейност тези микроби абсорбират въглероден диоксид и отделят лепкави захари, които действат като естествено лепило, свързвайки отделните песъчинки в непрекъснат слой. В допълнение към механичното фиксиране, бактериите обогатяват почвата с азот и фосфор. Това създава хранителна среда, която обикновено липсва в пустинята.
Експерименти на Китайската академия на науките близо до пустинята Такламакан дадоха поразителни резултати. В продължение на 10 до 16 месеца наблюдение, третираните парцели са демонстрирали способността си да задържат влагата значително по-дълго от околния гол пясък. Тъмният пигмент и специалната структура на микробния филм намаляват изпарението. Това дава на младите треви и храсти критично време за установяване на корени преди настъпването на екстремни горещини.
Проучването се основава на рекордните 59 години наблюдение на възстановяването на пустинните земи. Чрез сравняване на естествените процеси с контролирана намеса, учените установили, че изкуственото въвеждане на цианобактерии намалява процеса на формиране на зряла екосистема от десетилетия до броени години.
Лабораторни тестове потвърдили, че такава биокора намалява загубата на почва от вятъра с повече от 90%. Това ефективно спира пясъчните бури на локално ниво.
С течение на времето микробното покритие еволюира: лишеи и мъхове се присъединяват към бактериите. Това прави системата още по-устойчива на замръзване и бури. Учените обаче предупреждават, че този „жив щит“ остава изключително уязвим на механично въздействие. Колелата на автомобили или пасящите животни могат лесно да унищожат тънкия филм. Следователно, мащабирането на технологията изисква не само биологични изчисления, но и строга защита на възстановените зони от антропогенна намеса.
