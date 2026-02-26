Учени пробиха огромна дупка в леда на Антарктика: Какво откриха? (ВИДЕО)

Учени са получили 228-метрова проба от калната скална основа под масивните ледени покривки на Западна Антарктика, съобщава IFLScience. В този рекорден екземпляр те откриха фосили на морски организми, датиращи от времето, когато районът е бил открит океан без лед.

Какво откриха учените в леда на леда на Антарктика?

"Полярните изследователи започнаха, като изминаха приблизително 700 километра от най-близките антарктически станции до мястото на сондажа на хребета Крери, на ръба на Западноантарктическия леден щит. С помощта на сонда с гореща вода те пробиха 523 метра в леда, докато стигнаха до подлежащата скала. Работейки на смени, екипът след това проби още 228 метра в земята и извлече рекордна проба от седиментно ядро, състояща се от слоеве тиня и скала", пише изданието.

Топенето на ледовете в Антарктика заплашва милиони: Предотвратима ли е катастрофата?

"Доколкото ни е известно, най-дългите седиментни ядра, пробити преди това под ледената покривка, са с дължина по-малка от десет метра. Надминахме целта си от 200 метра. Това е авангардно научно изследване в Антарктика", казва Моли Патерсън, съ-ръководител на проекта и професор по геология в университета Бингхамтън.

Важно е да се отбележи, че това постижение е част от SWAIS2C, международен проект, чиято цел е да се получат геоложки данни от седиментни скали дълбоко под ледения шелф на Рос, за да се определи доколко се е стопил Западноантарктическият леден щит в близкото минало. Пробата от ядрото е част от този пъзел, тъй като предоставя директни доказателства за това как границата на ледения щит е реагирала по време на по-ранни топли периоди.

Хю Хорган, съ-ръководител на проекта SWAIS2C и доцент във Викторияския университет в Уелингтън, добавя: "Тези данни ще ни предоставят важна информация за това как Западноантарктическият леден щит и шелфовият ледник Рос вероятно ще реагират на температури над 2 градуса по Целзий. Първоначалните данни показват, че седиментните слоеве в ядрото обхващат последните 23 милиона години, включително периоди, когато средната глобална температура на Земята е била значително над 2 градуса в сравнение с прединдустриалните нива."

Пренасянето на риби от Антарктика до Пловдив: Предизвикателство с глобално значение

Интересното е, че пробата от ядрото съдържа фрагменти от животни с черупки и фосили на морски организми, което може да изглежда необичайно, като се има предвид, че мястото на сондажа в момента се намира далеч от Южния океан, обграждащ Антарктида. Изследователите обаче обясняват, че тези същества датират от по-топли периоди, когато регионът е бил частично или напълно без лед.

"Видяхме голяма променливост. Някои отлагания бяха типични за ледени покривки, като тези, които виждаме днес на ледения хребет Крери. Но открихме и материал, по-типичен за открития океан, леден шелф, плаващ над океана, или ръба на леден шелф, където айсбергите се отелват", обяснява Патерсън.

Важно е да се отбележи, че изследователите в момента работят по проверка на своите открития, но в дългосрочен план целта им е да получат повече проби от региона и да използват получената информация, за да предскажат как ще се промени Антарктида с покачването на температурите и загубата на лед.

Подводница изчезна в Антарктика, след като бяха открити аномални структури