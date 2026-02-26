Защо на Еверест са открити морски фосили

Откриването на фосилизирани морски същества включително трилобити, криноиди и брахиоподи на най-високия връх на Земята - Еверест, е изненадващо. Но според списание BBC Science Focus то има своето логично обяснение.

Защо на най-високия връх в света има фосили?

Тяхното присъствие е отбелязано като индикация за образуването на Хималаите преди приблизително 50 милиона години. То е и ключово доказателство за тектониката на плочите, пише изданието. Интересното е, че когато суперконтинентът Пангея се е разпаднал преди 200 милиона години, Индийската плоча е започнала да се движи на север, към Азия. В крайна сметка тя се е сблъскала с Евразийската плоча, издигайки сушата – включително част от дъното на древния океан Тетис – на повърхността.

Учени откриха колосални подземни структури, по-високи дори от Еверест

Важно е да се отбележи, че това масивно въздействие е създало Хималаите и Тибетското плато, издигайки океанските фосили на височина над 8000 метра над морското равнище. Изследователите продължават да откриват морски фосили на върха на Еверест.

Изданието припомня и още едно интересно отктритие - учените получиха 228-метрова проба от калната скална основа под масивните ледени покриви на Западна Антарктика. В този рекорден екземпляр те откриха фосили на морски организми, датиращи от времето, когато този регион е бил открит океан без лед. Но получаването на този екземпляр не беше лесна задача.

Удар срещу инфлуенсърите катерачи: Забраняват изкачването на Еверест за аматьори

Интересни факти за Еверест

Въпреки че Хималайските планини са се образували преди около 60 милиона години, тяхната история започва много по-рано. Преди 450 милиона години варовикът и скалите са били част от седиментни слоеве, разположени под морското равнище. С течение на времето камъните на дъното на океана са се събрали и са започнали да се издигат нагоре с 11 сантиметра годишно. Сега на върха на Еверест можете да намерите вкаменели морски създания. Те са открити за първи път през 1924 г. от диригента Ноел Одел - по този начин е доказано, че връх Еверест някога е бил под вода. Първите образци от планини от световния връх са донесени от швейцарски катерачи през 1956 г. и от екип от Америка през 1963 г.

Дори високо в планините, където кислородът едва е достатъчен за дишане, не можем да се скрием от паяци. Euophrys omnisuperstes, по-известен като хималайски скачащ паяк, се крие в отдалечени кътчета и пукнатини на Еверест, което го прави едно от най-високо разположените живи същества на Земята. Алпинистите са ги открили на височина от 6700 метра. Тези паяци са способни да се хранят с практически всичко, което е способно да достигне толкова високо. С изключение на някои видове птици, това са единствените живи същества, които живеят постоянно на такава височина.

Смъртоносен капан: Снежна буря блокира хиляди на Еверест (ВИДЕО)