Учени: Цели континенти може да потънат под вода

Топенето на ледниците и покачването на нивото на океаните заплашва да унищожи инфраструктурата на цели континенти, казват изследователи. Покачването на морското равнище представлява една от най-сериозните заплахи за човечеството през 21-ви век. Ново мащабно проучване на учени от университета Макгил в Канада установи, че милиони сгради в глобалния Юг може да се окажат под вода до края на този век. Това съобщава изданието Science Alert.

Какво показа проучването?

Според изследователите, последиците от покачването на океанските нива ще засегнат не само крайбрежните райони, но и цялата планета.

„Всеки един от нас ще бъде засегнат от изменението на климата и покачването на морското равнище, независимо дали живеем близо до океана или не. Всички ние зависим от стоки, храни и горива, които преминават през пристанища и крайбрежна инфраструктура, изложени на покачване на морското равнище. Разрушаването на тази критична инфраструктура може да навреди на нашата глобално взаимосвързана икономика и хранителна система“, обяснява съавторът на изследването, геологът Ерик Галбрейт.

Концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата сега е на най-високото си ниво от четири милиона години. Това ускорява глобалното затопляне, топенето на ледниците и покачването на морското равнище. Това се е случвало и преди, но съвременната човешка цивилизация има значително по-гъсто населени крайбрежни райони, където сега се намират големи градове, пристанища, индустриални зони и транспортни центрове.

Проучването, което анализира над 840 милиона сгради в Африка, Югоизточна Азия и Централна и Южна Америка, използва сателитни данни, машинно обучение и топографски карти с висока резолюция, за да оцени за първи път точно кои сгради са изложени на риск от наводнение.

Потенциални сценарии

Учените са разгледали три сценария: покачване на морското равнище с 0,5 м, с 5 м и 20 м. В оптимистичен сценарий (с рязко намаляване на емисиите на парникови газове), морското равнище може да се повиши с половин метър до 2100 г., което би поставило под вода около 3 милиона сгради. Ако покачването беше 5 метра, 45 милиона биха били засегнати, а в най-лошия случай (20 метра) биха били засегнати над 130 милиона сгради.

Изследователите подчертават, че тези цифри са минимални, тъй като не отчитат крайбрежната ерозия, бурите или силните приливи и отливи.

„Бяхме изненадани от големия брой сгради, които са изложени на риск от сравнително малко дългосрочно покачване на морското равнище“, казва съавторът на статията, екологът Джеф Кардил.

Най-уязвими остават гъсто населените крайбрежни низини, където е концентрирана ключова инфраструктура, от пристанища и фабрики до жилищни райони. Тяхното унищожаване може да предизвика верижна реакция в икономиката, търговията и доставките на храни.

Геофизикът Наталия Гомес подчертава, че покачването на морското равнище е процес, който ще продължи векове.

„Често се говори за покачване на морското равнище с десетки сантиметри или може би с метър, но в действителност то може да продължи да се покачва с още много метри, ако бързо не спрем изгарянето на изкопаеми горива“, казва тя.

