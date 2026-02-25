Учени разкриха какъв е бил климатът преди 18 000 години

Учени са получили уникални данни за климата на Близкия изток между 18 000 и 7 500 години, когато планетата е излизала от последния ледников период. Заключенията се основават на анализа на сталагмит, открит в пещерата Харок в Кюрдистан. Това съобщава изданието IFLScience.

Климатът преди 18 000 години

Изследователите съобщават, че минералните слоеве на сталагмита са запазили безпрецедентно подробна информация за местните климатични условия в региона, където по-късно са се появили земеделието и първите заселени места. Промените, регистрирани в пробата, са синхронни с тези, установени от ледени ядра в Гренландия, което показва глобалния характер на климатичните процеси по това време.

Учените подчертават, че въпросът защо земеделието се е появило почти едновременно в няколко различни части на света в края на ледниковия период, остава една от ключовите загадки на човешкото развитие. Общата хипотеза е, че климатът е играл решаваща роля.

Пещерите в планините Загрос се считат за един от централните региони на възникването на цивилизацията. Сталагмитите и сталактитите - така наречените спелеотеми съдържат изотопи, които могат да бъдат използвани за разчитане на климатичната история на периода на тяхното образуване. Изследваният сталагмит от Кюрдистан се е образувал в епоха, съвпадаща с появата на земеделието, първите селища и възникването на градовете.

Анализът показва, че преди около 14 560 години валежите в региона са се увеличили драстично, ускорявайки отлагането на варовик. Преди около 12 700 години ситуацията се промени: сушите се засилиха и концентрацията на следи от барий, стронций, цинк и натрий в сталагмитните слоеве се увеличи, което показва по-голяма запрашеност на атмосферата.

Пещерата Хсарок се намира в сърцето на Плодородния полумесец, където дори днес има достатъчно валежи за земеделие и където наблизо текат притоци на Тигър, реката, по чиито брегове са възникнали ранните цивилизации.

Археологически доказателства от близката пещера Палегавра, разположена на 140 км, показват, че тя е била активно обитавана през лятото по време на по-топлия период след отстъпването на ледниците, но е била почти изоставена през периода, когато сталагмитите показват продължително засушаване на климата. По-късно, с завръщането на по-топло и влажно време, пещерата отново започва да се използва редовно от човешки групи.

Авторите на изследването смятат, че до началото на холоцена, подножието на планините Загрос е образувало мозайка от местни, богати на ресурси екосистеми - ливади, речни долини и редки гори. Те не са били подходящи за големи постоянни селища, но са стимулирали сезонната мобилност и формирането на адаптивен начин на живот. Именно тази гъвкавост е позволила по-късно на хората бързо да преминат към нови модели на управление, включително земеделие, когато климатът се е стабилизирал.

Данните за изотопите на въглерода и кислорода в сталагмита са в съответствие помежду си: по-бързият растеж на растителността съвпада с периоди на по-топъл и влажен климат. В същото време тези наблюдения корелират точно с данните от гренландските ледени ядра: влажната фаза съответства на интерстадиала Бьолинг-Алерьод, а последвалото рязко изсушаване - на захлаждането през по-младия дриас, причините за което все още са неизвестни.

