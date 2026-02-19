Какво се крие в Кървавите водопади на Антарктида?

Нови наблюдения показват, че Кървавият водопад на Антарктида реагира на движение и напрежения в ледника. Събитието през 2018 г. доведе до рядко съвпадение на множество измервания.

Кървавите водопади на Антарктида

Антарктически изследователи са открили механизма зад внезапните изблици на ръждивочервена вода близо до Блъд Фолс. Оказа се, че потокът е свързан с потъване на повърхността на ледника Тейлър и промени в налягането дълбоко под леда. Това съобщава изданието earth.com.

Това е природен феномен в сухите долини Макмърдо, където солена вода периодично изригва изпод леда. През септември 2018 г. тракер на ледника е регистрирал потъването на повърхността точно в момента, в който камерата е регистрирала друго изригване.

Учени: Под леда на Антарктида се крие пейзаж, който науката не си е представяла

Геологът Питър Т. Доран от Държавния университет на Луизиана (LSU) е събрал тези данни и е заключил, че червеният поток е сигнал за краткосрочен подледников дренаж. Ледената повърхност се е уталожила в продължение на седмици и след това частично се е възстановила, което показва импулсно изпускане на солена вода под налягане.

Какво се случва под ледника

Солената вода се натрупва под леда. С нарастването на налягането, системата вече не може да я задържа за неопределено време. Тежестта и бавното пълзене на ледника принуждават солената вода да навлезе в пукнатини, където тя изригва на внезапни изблици. Предсказването на подобни изпускания е трудно, тъй като дори малки промени в налягането или запушвания в каналите могат да ги забавят с месеци.

Солта понижава точката на замръзване, така че солената вода остава течна дори при екстремни студове. В продължение на стотици и хиляди години, многократното замразяване концентрира солите, поддържайки движението на течността през леда. Химичният състав на тази смес дава информация за скалите и седиментите под ледника Тейлър.

Защо водата е червена?

Ръждивият оттенък се дължи на желязото. Когато солената вода достигне повърхността и влезе в контакт с въздуха, започва окисляването: желязото реагира с кислорода и става червено в рамките на минути. Именно тази бърза промяна позволява всяко ново отделяне да бъде регистрирано.

Червеният поток е регистриран за първи път през 1911 г. Районът в момента е защитен съгласно Плана за опазване на Антарктида.

Ежедневните изображения от камери близо до езерото Бони показват новото оцветяване, започващо на 19 септември 2018 г., като постепенно се увеличава по размер. В същото време, термистор на дълбочина регистрира понижение на температурата. Авторите на доклада отбелязват, че съвпадението на три независими набора от данни дава последователен сигнал за подледниково оттичане.

По време на събитието повърхността на ледника потъна с около 1,5 сантиметра (0,6 инча) и скоростта му намаля с почти 10%. Оттичащата се вода намалява налягането в основата, така че ледът притиска по-силно скалната основа и се движи по-бавно.

На дълбочина от около 18 метра езерната вода се е охладила до 1,5 °C. Гъстата солена вода е могла да навлезе в езерото на ниво, където плътността ѝ е равна на тази на околната вода, и след това да се е разпространила хоризонтално. Това е нарушило стабилната стратификация и е могло да промени разпределението на хранителните вещества.

В Сухите долини животът е концентриран в ограничени ивици, така че дори малки промени могат да повлияят на разпределението на енергията и ресурсите.

Въздушни сензори и радари за проникване в леда също са открили дълбоки канали със солена вода под долината. Геолозите смятат, че резервоарът със солена вода е бил изолиран под леда в продължение на три до пет милиона години.

В тази среда оцеляват микроорганизми, които използват железни и серни съединения вместо кислород. Поради уникалността на екосистемата, достъпът до обекта е строго регулиран, за да се избегне замърсяване.

Кървавите водопади сега се считат за естествен механизъм за освобождаване на налягане, който свързва леда, скалната основа и езерото в единна система. В бъдещите полеви сезони изследователите планират да разширят сензорната мрежа, за да видят дали изменението на климата влияе върху честотата на подобни подледникови изпускания и динамиката на движението на солената вода.

Прочетете също: Учени заснеха необичайна гледка в Антарктическия океан - животно, което не би трябвало да е там