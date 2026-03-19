АГРИОН предлага земеделски земи под наем и аренда в различни региони на страната

До 4 април фермерите могат да се включат в тайни търгове за земя

Кампанията, организирана от Агрион, включва имоти в различни землища в страната. Земята е обединена в пакети, което позволява на фермерите да наемат по-големи и компактни площи.

За много стопанства това е възможност да окрупнят обработваемата земя около вече съществуващите блокове. Това улеснява работата на техниката и подобрява организацията на полските дейности.

Процедурата се провежда чрез тайни търгове. Всеки фермер подава оферта без да знае предложенията на останалите кандидати. По този начин се гарантира равнопоставеност между участниците.

Този модел позволява на фермерите сами да определят цената, която са готови да предложат. Офертата се базира на икономиката на конкретното стопанство и на плановете за развитие.

Интересът към подобни търгове остава стабилен, тъй като много земеделски производители предпочитат да наемат земя вместо да я купуват. Така те могат по-гъвкаво да управляват разходите си и да увеличават площите, които обработват.

Всички имоти в кампанията са публикувани онлайн: https://bit.ly/4lmv4bv. Фермерите могат да разгледат предложенията, да изберат подходящите имоти и да подадат оферта, като всички необходими документи също са публикувани в сайта на Агрион https://www.agrion.bg/information/general-terms-bid-agriculture-leasing .

Срокът за участие е до 4 април.

За земеделските производители това е възможност да осигурят нови площи за своето стопанство и да планират следващите стопански години със спокойствие и по-голяма сигурност.