Amazon и Безос намериха как да го върнат на Тръмп за митата, говорителката му пропищя (ВИДЕО)

"Това е враждебен политически акт. Защо Amazon не направи такова нещо, когато администрацията на Байдън доката най-високата инфлация от 40 години насам? Ще добавя, че не е изненадващо - не е изненадващо, наскоро Reuters писаха, че Amazon си партнира с "китайската пропагандна ръка". Това е още една причина защо американците трябва да купуват американското". Думите са Каролайн Лийвит, говорителката на Белия дом.

Причината - Amazon взе решение да обявява с колко поскъпва всеки продукт, който произвежда и продава, заради митата на Доналд Тръмп и то специално срещу Китай. Компанията каза, че не желае да поема последствията от митническата политика на американския президент.

BREAKING: Amazon vs. Trump’s Tariffs



Amazon will start indicating how much of a product's price is due to tariffs imposed by Trump, primarily China. The White House calls this idea a hostile and political act.



