Истина или лъжа: Китайската комунистическа партия е създала и е виновна за коронавируса

източникът на коронавируса не е "мокрият" пазар в Ухан (Хуанан), а лаборатория P4 на Института по вирусология на Ухан. Китайската комунистическа партия упорито спира всякакъв достъп на независими експерти до лабораторията, което е достатъчно основание да се мисли, че вирусът е китайска разработка. Следват твърдения за доктрината на Китайската комунистическа партия Китай да стане водещата сила на планетата и това да бъде постигнато по неконвенционален начин – чрез терористична дейност, включително и използването на биологични и химични оръжия, на следния принцип: "Отслаби врага"

Без вируса е пределно ясно, че светът нямаше да е същият, както сега. И за да не стане пак така, сега трябват отговори – какво е SARS-CoV-2, защо се появи, кой е виновен? На 7 април тази година американското изданиепубликува 54 минутно ВИДЕО със своя версия за историята на коронавируса. Определено то е впечатляващо, тъй като целта му е чрез сериозен анализ да потърси отговор на горните три въпроса. Само че по-внимателен прочит на твърденията във видеото хвърлят сериозни съмнения на заключенията на американското издание – което не е съвсем американско всъщност и можете да видите най-долу подробности за това, тъй като те са много важни за цялостната картина.може да се обобщят така –. В хода на цялото видео периодично се включва с мнения за политическата опасност от Китай Робърт Сполдинг , който работи 26 години в Държавния департамент на САЩ.За да защити тезите във видеото, The Epoch Times отделя сериозно внимание на. В следващите редове Actualno.com се спира именно на тези твърдения и колко всъщност са достоверни. На първо място във видеото е посочено, че при първоначално проучени 41 пациенти в Китай с атипична пневномания, която се появява заради SARS-CoV-2, 14 нямат никаква открита връзка с– съответно на дневен ред е въпросът защо този "мокър" пазар се счита за източник на заразата? И се подсилва впечатлението за нередност в поведението на Пекин със съобщение, че публикувалата за пръв път генома на вируса китайска лаборатория е спряна да говори публично от китайските власти. Обяснява се, че тази лаборатория подава данни на 5 януари до Китайската национална здравна комисия, до 11-ти няма отговор и следва публикация на откритието така, че да бъде видяно от света. При толкова централизирана държавна система в Китай остава открит въпросът как би се случила публикация без санкцията на управляващия режим. В специална публикация , опровергаваща твърдението, че вирусът е изтърван от строго секретна лаборатория (P4), се казва, че вече има научни открития за генома на заразени от новия коронавирус в цял свят, които сочат за щам на вируса, който няма ясна връзка с Ухан, но трябват още научни изследвания за изясняване на точния произход. Освен това се прави, открити в проби с тор от прилепи - CoVZC45 и CoVZXC21. Във видеото се казва, че пробите на тези вируси били взети от Китайската народна армия още преди появата на SARS-CoV-2 и то не в провинция Хубей, където се намира Ухан, а в провинция Джъндзян, при град Чоушан и се намесва името на китайски военен институт при Нанджин в цялата операция. The Epoch Times казва и, че има 89,1% съвпадение в нуклеотидите на SARS-CoV-2 с CoVZC45 и 100% съвпадение на аминокиселини в протеините nsp7 и Е, като се позовава на статия на китайски учени в списание Nature, публикувана на 3 февруари, 2020 година - т.е. съмнение зав създаването на коронавируса.Внимателен прочит на въпросната статия разкрива превратното ѝ тълкуване – там пише за 89,1% съвпадение в нуклеотидните вериги, но със заключение, че! По-силна е втората част от твърдението – за 100% съвпадение на аминокиселини в протеина протеините nsp7 и Е. Заключението за значението на това откритие в статията е, че това доказва, че прилепите може да са резервоар за разпространение на SARS-CoV-2! А Healthfeedback посочва в своя публикация , че, а не просто в някои аминокиселини и нуклеотидни вериги и 98% геномно съвпадение с коронавирус при панголините – животните, за които се смята, че са станали преходен гостоприемник на SARS-CoV-2 по пътя от прилепите към хората. Важен елемент в подкрепа на твърденията на видеото от статията в Nature е, че трябва да бъдат направени още проучвания на продаваните животински видове на пазара Хуанан в Ухан. Уточнява се и, че пробите за изследването, което се описва в статията, са от пациент, работил на пазара Хуанан в Ухан и че не е продавал прилепи.Във видеото следва позоваване на статия на работещ в Китайския център за превенция и контрол на заразите в най-авторитетното в света медицинско списание от гледна точка "наука" Lancet.. Това кара The Epoch Times да продължи с налагането на тезата, че има намеса на китайските власти в появата на коронавируса, предизвикващ COVID-19, ноСледва нова серия от доводи в подкрепа на. Проследява се част от научната кариера на вирусолога от Института по вирусология във Ухан Шъ Дженгли , която е известна с прозвището Жената-прилеп, защото научната ѝ кариера е посветена на проучването на коронавирусите, разпространявани от прилепи. The Epoch Times казва, че тя работи и в лаборатория P4 в Ухан и цитира 2 статии – в списание Nature и в британския научен журнал Nature Medicine, с които да подкрепи подозренията по отношение на работата. Статиите са посветени на възможностите коронавируси от прилепите да преминат към човека без нуждата от междинен гостоприемник от друг животински вид. Конкретно се разглежда т.нар.при. За целта ключът трябва да пасва на ключалката – и според The Epoch Times работата на Шъ Дженгли дава основание да се вярва, чеПървата цитирана във видеото статия за работата на Шъ Дженгли е от 2013 година в списание Nature.(или SARS-CoV-1, което е същото, като отговаря на вируса, предизвикал епидемията от Тежък респираторен синдром в началото на века). Статията разказва за проучването на два коронавируса при вид китайски прилепи - RsSHC014 и Rs3367, които са "тясно свързани със SARS-CoV" и че екипът на Шъ Дженгли е изолирал щам SL-CoV от коронавирус при прилепи SL-CoV-WIV1 (изолираният щам е от проба от тор на прилепи) и тя е с 99,9% морфологична прилика в структурата с Rs3367, друг коронавирус при прилепите, открит в провинция Юнан т.е. никой не оспорва природния му произход. Съгласно проучването, SL-CoV може да влезе в човешка клетка (епителна алвеола, т.е. клетка на белия дроб) през ACE2 ензим – точно както прави сегашния коронавирус SARS-CoV-2, предизвикващ болестта COVID-19 при хората. А предварителни ин витро тестове показали, че SL-CoV може да проникне в много други животински популации. Какво твърди, че е направил екипът на Шъ Дженгли –. Тази подмяна е позволила на новия вирус да влезе в клетка на опитна мишка през ензима ACE2, който имат и хората – съответно новият вирус се размножил успешно в мишката. Но до този момент (2013 година) не е имало открит коронавирус при прилепите, който да има тази способност – S протеин, който да използва ензима ACE2, за да влезе в дадена клетка. Защо е направено това изследване? Основанието е да се провери дали нови коронавируси като SARS-CoV не могат да мутират така, че да станат заплаха за хората. The Epoch Times обаче гледа от друга гледна точка – работа в смисъл на биологично оръжие за налагане на доктрината на Китайската комунистическа партия в глобален мащаб, като основният акцент е работата върху S протеина, така че коронавирус да може да заразява хора.Само че според Healthfeedback има цели 6 аминокиселини в S протеина на SARS-CoV вирусите, които са ключови, за да може вирусът да се закачи за ACE2 ензима и само 2 съвпадат между SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. И заключението е, че SARS-CoV-2 е по-близък до коронавируси от дивата природа, като при панголините, а не до предизвикалия епидемията от Тежък респираторен синдром (ТОРС) SARS-CoV-1. Т.е., човешка намеса изглежда невероятна при такава голяма разлика в аминокиселините, която трябва да бъде "поправена". Втората статия , в Nature Medicine от 2015 година, отново касае работата на Шъ Дженгли и– отново циркулиращ при прилепите, който е. За целтаи проверяват ин витро дали този вирус може да се предаде от един гостоприемник на друг чрез човешки епителни клетки от белия дроб – оказва се, че може. А при ин виво лабораторен опит се оказва, че новият вирус-химера успява да се размножи в белия дроб на мишка! Съответно има забележка, че трябва да бъдат направени опити и върху примати, за да се съберат повече данни за размера на опасността за хората - те да станат гостоприемник, а не просто техни клетки да са преносител. Защо е направен опитът –. И изричнотое – повишен риск на поява на коронавирус като SARS-CoV-1 сред хората от коронавируси, които към онзи момент (преди 5 години) циркулират само при прилепите. За The Epoch Times обаче тази статия е, че Китай работи усилено в сферата на биологичните оръжия и напредва – първо успява в създаването на ключ (S протеин), с който коронавирус да влезе в човешка клетка, после създава и силно заразен вирус-химера с такъв протеин, а и говори в официална статия в международен научен източник за тестове върху примати. Няма нито дума за опитите да бъде неутрализиран вирусът с антитела или ваксина, или че човешката клетка се явява преносител в случая. Като допълнително доказателство в подкрепа на теорията за биологично оръжие е цитирана лекция на Шъ Дженгли пред Института по природни науки и биотехнологии в Шанхайския университет на тема "Изследвания на коронавирусите при прилепите и кръстосаната зараза при различни видове", която била изтрита от уебсайта на университета. За опасността от работата на Шъ Дженгли The Epoch Times цитира. Съвместното изследване се прави от Института по вирусология в Ухан и Университета в Северна Каролина, а от американска страна проектът се води от вирусолога доктор Ралф Барик спира парите , защото счита изследването за опасно – наред с други изследвания върху вируси, свързани с Тежкия остър респираторен синдром (ТОРС), грипа и Близкоизточния остър респираторен синдом (МЕРС).Нона The Epoch Times касае тезата, че в S протеина (помните, ключът, с който вирусът влиза в човешки клетки) на новия коронавирус SARS-COV-2, който сега тормози света, имало 4 структурни последователности на аминокиселини от общо 29, каквито имало при протеини на вируса ХИВ, който предизвиква СПИН. Проучването , което изказва тази теза, е на екип учени от Индийския технологичен институт в Делхи и те изрично посочват, че са открили 4-те последователности на аминокиселини при SARS-CoV-2 (2019-nCoV е другото му име) и ХИВ и при нито един друг известен коронавирус. Но The Epoch Times във видеото си добавя трети вирус – "открит от Шъ Дженгли коронавирус при прилепите", който The Epoch Times услужливо пропуска да спомене по име (отрязъкът във ВИДЕОТО е между 24:28 и 25:18). Друг интересен момент - проучването на индийските учени служи като основа и в твърдение на професор Люк Монтание , Нобелов лауреат точно за работата му по вируса ХИВ, че. Само че има– първо, във видеото на The Epoch Times, сна индийците. Във видеото става дума за протеина g41, а в индийското изследване – за g120 и 1 Gag. Второ –, който може да се види на линка по-горе, показващ къде е оригиналното проучване. Монтание, чиито тези не са част от видеото на The Epoch Times, обяснява това с натиск върху индийските учени да не продължават работата си. Точно със същото The Epoch Times обяснява и как социални мрежи като Facebookспират техните журналистически разследвания. Защо обаче The Epoch Times се съсредоточава върху протеина g41? Защото той имал функцията да отслабва имунната система при зараза с ХИВ и бил включен изкуствено в новия коронавирус със същата цел. Само че това не е подкрепено от никакви научни данни във видеото им.Последната голяма порция от научната част е връзката между обвитата в тайнственост лаборатория P4 в Ухан и управлението ѝ. Прави се връзка със семейството на бившия главен секретар на Китайската комунистическа партия Дзян Дзъмин и управлявани от семейството му активи за научни изследвания, която стига до лекарството за ебола "Ремдесивир" , което показва добри първоначални резултати срещу коронавируса SARS-CoV-2. Във видеото е показана статия на Reuters от 5 февруари, 2020 година, като твърдението е, че китайската фармацевтична компания Fosunpharma, която е контролирана от внука на Дзян Дзъмин, иска да вземе патент върху "Ремдесивир". Само че в оригиналната статия на Reuters пише, че директно Университета по вирусология в Ухан кандидатства за патента и изрично има мнение от експерт от Шанхай, че дори да успее, основният патент остава в създателите на лекарството – американската компания Gilead Sciences! А на 17 февруари излезе новина, че Китай започва производство на лекарство, което може да е ефективно - но това не е "Ремдесивир".Припомнено е и, че в началото на века Китай всъщност сключва договор с Франция за изграждане на лабораторията P4. С течение на времето обаче китайците почват да правят спънки на френските си партньори по отношение на прозрачността на проекта и строежа, като накрая лабораторията е построена по китайски, а не френски дизайн. Затова и има твърдения в САЩ, че нивото на биосигурност може да не е било достатъчно за работата, която се върши там. Каква точно е истината – цялата история добре показва, че само с няколко превратни тълкувания от вече съществуващи източници и информацията в тях се изгражда цялостна, убедителна теза и трябват много усилия за проверка на всяко тълкуване - нещо, което обикновен потребител няма да направи! А дори да го стори, в крайна сметка – кой може да каже докъде стига истината и откъде почва лъжата в политическия свят на светлини и сенки?