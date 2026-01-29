Лайфстайл:

AstraZeneca с мащабна инвестиция в Китай

29 януари 2026, 20:25 часа 257 прочитания 0 коментара
AstraZeneca с мащабна инвестиция в Китай

Британският фармацевтичен гигант AstraZeneca обяви днес, че до 2030 г. ще инвестира 15 милиарда долара в Китай за разширяване на производството си на лекарства и научноизследователската и развойна дейност, предаде ДПА.

Още: Китайското правосъдие се насочи към ръководителя на AstraZeneca в страната

Компанията заяви, че с инвестицията ще се възползва от научните постижения на Китай, модерното производство и сътрудничеството между Китай и Великобритания в областта на здравеопазването, „за да предостави най-модерните лечения на пациенти в Китай и по целия свят“.

Още: AstraZeneca изтегля ваксината си срещу COVID-19

Британският премиер Киър Стармър, който е на официално посещение в Китай, заяви, че "разширяването и лидерството на AstraZeneca в Китай ще помогнат на британския производител да продължи да расте, подкрепяйки хиляди работни места във Великобритания".

Още: Разработват първата ваксина срещу рак на белия дроб

Като част от инвестицията компанията ще развие съществуващите си производствени съоръжения в Уси, Тайчжоу, Циндао и Пекин, които осигуряват лекарства на пациенти в Китай и 70 пазара по целия свят. Ще бъдат открити и нови обекти, които ще бъдат обявени по-късно. Като цяло се очаква с тези инвестиции броят на висококвалифицираните служители на компанията в Китай да надмине 20 000 души, както и да бъдат създаденит хиляди допълнителни работни места в цялата екосистема на здравеопазването, предаде БТА. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Завод Китай AstraZeneca Астра Зенека
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес