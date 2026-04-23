Безопасни експлозиви: Как в България вече се произвеждат съвременни взривни вещества

Модерно, безопасно, екологично чисто производство - в ключова за страната индустрия. И същевременно развитие на местния бизнес в един от най-красивите региони в България - Родопите.

Така функционира "Нитроком Индъстри" (Nitrocom Industry) - първото предприятие у нас за производство на продукти за подземно взривяване. Една сложна инженерна дейност, от чиито експлозивни продукти пряко зависи успеха на рудниците - и като обем на добива, и като безопасна и спокойна среда за миньорите.

Какво представляват тези взривни вещества и защо са толкова важни в рудодобива? И защо отдавна са изместили обичайния за миналото TNT, превръщайки се в златен стандарт в контролираните експлозии?

Екологичният ЕВВ и неговата безопасност

Основният акцент в работата на компанията е производството на емулсионно взривно вещество (ЕВВ). Зад тази абревиатура стои съвременен тип промишлени взривни вещества, които се използват масово в минната индустрия, както и в строителството на пътища и тунели, разминиране, контролирано разрушаване на сгради, разрушаване на бетонови конструкции, инфраструктурни обекти и други.

ЕВВ са известни със своята безопасност, водоустойчивост и висока ефективност. Поставят се в рудниците на принципа на "решетката" - избират се ключови места, които да бъдат взривени така, че да има контролиран напредък в миньорската работа. "Съществено е да се отбележи, че без детонатор веществото не представлява никаква опасност. Така всеки етап от процеса в “Нитроком Индъстри” - от същинското производство, през вкарването на емулсията в т.нар. патрони, до роботизираното опаковане в кашони и подреждането в склада - преминава при нулеви рискове. Цялата верига е безопасна, безотпадна, екологична, роботизирана”, казват пред Actualno.com от предприятието.

Производството на емулсионни експлозиви е по-екологично, защото е процес, който избягва опасните химически реакции, характерни за старите технологии. Процесът спестява голямо количество електричество и гориво в сравнение с производството на тротилови и други аналози - "старомодният" и обичаен избор при контролираните взривове. Модерният му "наследник" ЕВВ не отделя и токсични изпарения, които да замърсяват природата.

Емулсионното взривно вещество

ЕВВ функционират по утвърдени американски и европейски стандарти за екологичност. Веществата и техните прекурсори са строго регулирани в Европейския съюз съгласно директиви, уреждащи безопасността, транспортирането и работата с химикали. Основната нормативна рамка за тяхното използване в граждански приложения е Директива 2014/28/ЕС.

А що се отнася до последващите процеси на детонация, те пазят чистотата на водата и качеството на въздуха след взрива.

За да може да извършва дейността си, "Нитроком Индъстри" сертифициран от лабораторията в Драгичево. Това е специализираната научно-приложна база на Минпроект ЕАД, която е единственото място в България за официални изпитвания на взривни материали и съоръжения. Лабораторията прави проверка на взривни вещества за граждански цели, тества уреди и средства за взривяване и издава сертификати за съответствие според европейските директиви.

"Нитроком Индъстри" притежават и редица сертификата за качество, здраве и безопасност при работа, за изправност на системата по отношение на околната среда, които са налични на уебсайта на компанията - nitrocomindustry.bg.

Развитие на местния бизнес

Предприятието е изградено на територия на бивше промишлено селище, познато по времето на социализма като Фабрика. “Това е било селище на миньори, в което са живеели около 3500 души. Имало е болница, детска градина, цели семейства. Постепенно селището е изчезнало, но се опитваме да възродим ако не неговата цялост, то поне духа му” , споделят още от “Нитроком Индъстри”.

Днес са налице достатъчно изгледи, че регионът отново може да процъфти. Предприятието не само дава работа, а и изгражда производствената си база с локални продукти и материали. В него към момента работят 21 души в експертен екип, действащ по всички съвременни стандарти - инженери, електротехници, оператори на мотокари и др.

“Всъщност ние сме единственото предприятие в страната, което произвежда подобни продукти за взривяване. Целта ни е да се развиваме в България и за България”, споделят още от “Нитроком Индъстри”.