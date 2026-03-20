Build Europe: Без механизми за корекции в договорите с частни възложители, строителният бранш е незащитен от покачващите се разходи

Силно растящите цени на строителните материали и енергията, повишаването на разходите за труд и непредсказуемите вериги на доставки, са предпоставка през последните години строителният сектор да изпитва затруднение и напрежение в реализирането на дългосрочни проекти.

Именно това е причината секторът да настоява за гъвкави решения в строителните договори с частни възложители, които да се прилагат когато има динамични икономически промени като рязка инфлация, лихвени проценти, валутни курсове и цени на енергоресурсите.

Подобни практики вече се прилагат в цяла Европа, категоричен е президентът на Build Europe Андреас Ибел:

„В цялата Европа се прилагат гъвкави условия по строителните договори, които позволяват да се обсъждат и прилагат ценови корекции, когато съществува обективна промяна на пазарните условия — например при периоди на висока инфлация или внезапни ценови шокове при материалите. Подходът на Build Europe по тази тема е сравнително прагматичен - стремим се да разглеждаме икономическата реалност зад договорите, а не само политическия дебат. Последните години ясно показаха, че силната волатилност на разходите създава сериозни предизвикателства както за инвеститорите, така и за изпълнителите, особено при дългосрочни проекти с продължителност от няколко години. Ценовата динамика в сектора се определя основно от макроикономически фактори като инфлация, лихвени проценти, валутни курсове и цени на енергията - фактори, които нито инвеститорите, нито изпълнителите могат да контролират или предвидят. В тази среда по-ефективният подход е запазването на гъвкавост в договорите, така че страните да могат да управляват риска по балансиран начин.“

Ситуацията в България е по-усложнена и заради специфични фактори като присъединяването към еврозоната - икономическа стъпка, която променя пазара и покачва цените. Паралелно с това динамичната геополитическа обстановка оказва влияние върху цените на енергията, веригите за доставки и инвестиционната среда, което допълнително засилва несигурността в сектора.

„Решението за България е диалог между инвеститори, изпълнители и финансови институции, с цел намиране на практически решения, които отразяват реалността, пред която е изправен браншът. Важно е да се повиши информираността сред инвеститорите и клиентите относно настоящия натиск върху сектора - от волатилността на цените на материалите/ енергията до разходите за труд, така че всички страни ясно да разбират рисковете пред реализирането на дългосрочните проекти“, споделя Ибел. И допълни:

Ключът е сътрудничеството по цялата верига на стойността. Натискът е реален и затова Build Europe с готовност би подкрепила подобен разговор в България, като сподели опит от други европейски пазари и помогне на сектора да намери решения.