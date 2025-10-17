Българският професионалист Теодор Жеков сред финалистите на глобалната лидерска програма на Adecco

Българският бизнес специалист Теодор Жеков получи международно признание, след като беше избран сред финалистите на глобалната програма “CEO for One Month” на Adecco Group – една от най-мащабните инициативи в света за откриване и развитие на бъдещи лидери.

Програмата на Adecco Group, стартирана на глобално ниво през 2014 г., се смята за една от най-конкурентните платформи за идентифициране на лидерски качества. Всяка година в нея участват стотици хиляди кандидати от над 40 държави, които се състезават за възможността да работят рамо до рамо с главния изпълнителен директор на Adecco Group, компания от класацията Fortune Global 500 със седалище в Цюрих.

Процесът на подбор продължава няколко месеца и включва онлайн тестове, бизнес симулации, интервюта и казусни презентации, насочени към оценка на лидерските и аналитичните способности на участниците в реална корпоративна среда. В последния етап десетте най-добри финалисти в света са поканени в Дюселдорф и Цюрих за интензивен „bootcamp“, който възпроизвежда процесите на истински мениджърски център за оценка. По време на този етап кандидатите преминават през задачи, които измерват вземане на решения, комуникация, решаване на проблеми и лидерство под напрежение – умения, които се изискват от висшите корпоративни ръководители.

Един от финалистите се избира за глобален победител и прекарва четири седмици като „CEO за един месец“, придружавайки главния изпълнителен директор на Adecco Group в неговата ежедневна работа. Победителят участва в заседания на борда, стратегически срещи, бизнес прегледи и инициативи, свързани със стратегическо управление, дигитална трансформация и устойчиво развитие.

Според официалното съобщение на Adecco Group, целта на инициативата е да „идентифицира уменията за заетост и лидерство в следващото поколение мениджъри“. Програмата не е просто стаж, а реален достъп до процесите на управление на международна корпорация с над 30 000 служители в световен мащаб. Бивши победители вече заемат ключови роли в консултантски компании и бизнес структури по целия свят.

Избирането на Теодор Жеков сред глобалните финалисти поставя България на картата на страните, представени в най-високите етапи на програмата, и подчертава нарастващата видимост на българските професионалисти в международните програми за развитие на лидерски потенциал.

„Подобни признания не са академични награди, а професионални отличия, базирани на измерими резултати в сферата на управлението,“ коментира анализатор от софийски HR консултантски център. „Да бъдеш избран сред финалистите означава, че си показал лидерски качества, които компаниите търсят на най-високо ниво.“

Adecco Group е един от световните лидери в областта на човешките ресурси и управлението на таланти. Чрез инициативата „CEO for One Month“ компанията изгражда мост между образованието и бизнеса, като предоставя на участниците възможност да придобият реален управленски опит и международно признание. Това превръща програмата в едно от най-значимите отличия в областта на лидерството, стратегическия мениджмънт и организационното развитие.